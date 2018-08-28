İşte Gomis'in alacağı yıllık ücret

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne giden Bafetimbi Gomis'in bu transferi, ülkesi Fransa'da da geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Fransız futbol dergisi France Football, Galatasaray'dan Al Hilal'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 33 yaşındaki golcünün, yıllık 7 milyon Euro kazanacağını yazdı.

Bafetimbi Gomis'in geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Galatasaray formasıyla ligde 29 gol atarak bu alanda da zirvede yer aldığının vurgulandığı haberde, Fransız yıldızın 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşma karşılığında toplam 21 milyon Euro alacağı belirtildi.