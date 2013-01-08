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Bilim / Teknoloji

İşte Göktürk 2'nin gönderdiği görüntüler

Göktürk 2 uydusu Türkiye'den ilk olarak Antalya'yı, dünyada ise Auckland'ı görüntüledi

08 Ocak 2013 16:22

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Göktürk-2 uydusundan ilk net görüntülerin 10 gün önce alınmaya başlandığını belirterek, ''Türkiye'den ilk görüntüler Antalya'dan, dünyadan ilk görüntüler Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden alındı'' dedi. 
Ergün, yaptığı açıklamada, uydunun günde 4 defa Türkiye üzerinden geçtiğini ve bu geçişler sırasında Türkiye'nin her yerinden görüntü alınabildiğini söyledi. 
Uydudan 10 gün önce net görüntüler alınmaya başlandığını kaydeden Ergün, ''Türkiye'den ilk görüntülerin Antalya'dan, dünyadan ilk görüntülerin de Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden alındığını'' bildirdi. 
Görüntülerden ağırlıklı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yararlanacağını anlatan Ergün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kendi yer istasyonunda bu görüntülerin elde edilmesi ve o görüntülerin işlenerek değerlendirilmesi olanağı bulunacağını ifade etti. 

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