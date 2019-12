İşte gerçek aşk bu!

Antalyalı Tuğba Soyöz birlikte geçirdikleri kazada bitkisel hayata giren sevgilisinin baş ucundan bir an olsun ayrılmıyor.



Antalya'da 17 yaşındaki Tuğba Soyöz, birlikte geçirdikleri trafik kazasının ardından bitkisel hayata giren çocukluk aşkı Cafer Sinan Eroğlu'na 8 aydır bir bebek gibi bakıyor. Başından ayrılmıyor, tuvalet ihtiyacından, yemeğine kadar her şeyiyle ilgileniyor.



Antalya Baro Meslek Lisesi öğrencisi 2 genç, 7 Eylül 2008'de bir aile dostlarının arabasını alarak gezintiye çıktı. Ancak ehliyeti olmadan direksiyona geçen 18 yaşındaki Cafer Sinan Eroğlu, küçük bir çocuğun aniden karşısına çıktığını fark edince heyecanlanarak fren yerine gaz pedalına bastı ve hızla duvara çarptı. Kazadan sonra kısa sürede taburcu edilen Tuğba soluğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yatan Cafer'in yanında aldı. Genç adam bir ay boyunca hiçbir tepki vermedi. Doktorlar, "Yaşamaz" diyordu. 5.5 ay yoğun bakımda kalan, sol gözü tamamen kapanan Cafer, kol ve bacaklarını oynatamaz, hatta konuşamaz halde evine götürüldü.



3 gün önce sormuştu



Tuğba artık, midesinden bağlanan bir hortumla beslenen, altına bez bağlanarak tuvalet ihtiyacı giderilen ve hiçbir tepki vermeyen Cafer'in başından bir an olsun ayrılmıyor. Cafer'in anahtarcılık yapan babası Hüseyin Eroğlu ise, maddi yetersizlik nedeniyle Cafer'in tam anlamıyla bakımının yapılamadığını anlatıyor.



Henüz 3 yaşındayken babasını siroz hastalığı nedeniyle yitiren Tuğba Soyöz ise feci kazadan 3 gün önce Sinan'ın kendisine "Yatalak kalsam bana bakar mısın" diye sorduğunu belirterek, "Ben de çok üzülüp 'Saçmalama tabii bakarım' demiştim. Bu konuşmadan üç gün sonra kaza yaptık. Cafer benim ilk aşkım. Beni çok sevdiğini hissedebiliyorum. Bu durum düzelecek inanıyorum" diye konuşuyor. Cafer'in ameliyatını yapan Yrd. Doç. Ayhan Mesci ise, "Yaşaması bir mucizeydi ve bunu gerçekleştirdi. Daha da iyiye gideceğine inanıyorum" diyor. (Sabah)