İşte geleceğin dergisi

T24 -

BERG elektronik tasarım firmasının Bonnier dergi grubu finansmanıyla geliştirdiği e-dergi, iki yıla kalmaz hayatımıza girecek.Tasarım firması BERG, ‘geleceğin dergisi’ni tanıttı. Renkli ve çoklu dokunma özelliğine sahip Mag+, dünyanın en büyük dergi yayıncısı Bonnier tarafından finanse ediliyor ve bir kaç yıla kalmaz satışa çıkması bekleniyor.Ortalama bir derginin ölçülerindeki Mag+, abone olunan e-dergilerin özel hazırlanan dijital sayfalarını interaktif şekilde okuyucuya gösteriyor. BERG’in Tasarım Direktörü Matt Jones, dijital dergi sayfalarının formatını tasarlarken basılı bir derginin sıcaklığını mümkün olduğunda yansıtmaya çalıştıklarını söylüyor.İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, dev dergi grubu Bonnier desteğiyle geliştirilen Mag+ büyük ihtimalle gruba ait bazı dergilerin abonelikleriyle birlikte 2010 sonunda veya 2011 başında tüketiciye sunulacak.