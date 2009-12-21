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Yaşam

İşte geleceğin dergisi

Dev dergi grubu Bonnier'in finansmanıyla geliştirilen Mag+ iki üç yıl içinde piyasaya sürülecek.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Dev dergi grubu Bonnier'in finansmanıyla geliştirilen Mag+ iki üç yıl içinde piyasaya sürülecek.


DİJİTAL DERGİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

    
BERG elektronik tasarım firmasının Bonnier dergi grubu finansmanıyla geliştirdiği e-dergi, iki yıla kalmaz hayatımıza girecek.
 
Tasarım firması BERG, ‘geleceğin dergisi’ni tanıttı. Renkli ve çoklu dokunma özelliğine sahip Mag+, dünyanın en büyük dergi yayıncısı Bonnier tarafından finanse ediliyor ve bir kaç yıla kalmaz satışa çıkması bekleniyor.

Ortalama bir derginin ölçülerindeki Mag+, abone olunan e-dergilerin özel hazırlanan dijital sayfalarını interaktif şekilde okuyucuya gösteriyor. BERG’in Tasarım Direktörü Matt Jones, dijital dergi sayfalarının formatını tasarlarken basılı bir derginin sıcaklığını mümkün olduğunda yansıtmaya çalıştıklarını söylüyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, dev dergi grubu Bonnier desteğiyle geliştirilen Mag+ büyük ihtimalle gruba ait bazı dergilerin abonelikleriyle birlikte 2010 sonunda veya 2011 başında tüketiciye sunulacak.
 

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