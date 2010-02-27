İşte Galatasaray'ın borcu

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Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi Anadolu Auditorium'da gerçekleştirilen toplantıda, genel kurul başkanlığına Duygun Yarsuvat seçildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, açılışta yaptığı kısa konuşmada, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in, "Bizi buraya derin, sonsuz sevgi ve geniş karşılıklı güven hislerinin getirdiğini görüyoruz. Bu duyguların buluşmasını, ancak Galatasaray olarak adlandırabiliyorum" sözlerini tekrarlarken, "Bence bu güzel sözler hala geçerli. Galatasaray'a yakışır bir genel kurul olacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Genel kurul başlangıcında 294 üyenin katılımının olduğu duyurulurken, toplantıda, kulüp yönetim kurulunun idari, sportif ve mali faaliyet, Denetleme Kurulu, Kulüp Divanı, Sicil Kurulu ile Disiplin Kurulu raporlarının okunmasına geçildi.Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Işın Çelebi, yaptığı konuşmada gelecek yıllar için oldukça ümitli olduklarını vuruladı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi Anadolu Auditorium'da gerçekleştirilen toplantıda üyelere açıklamalarda bulunan Işın Çelebi, yaşanan global ekonomik krizden tüm Avrupa futbol endüstrisinin ciddi şekilde etkilendiğini, hatta İngiltere'de artan borçları nedeniyle bazı kulüplerin mali krize girdiğini vurgularken, Galatasaray'ın ise sağlıklı bir geçiş süreci atlattığını dile getirdi. Galatasaray Kulübü'nün geride kalan önemli ekonomik sıkıntıların ardından, toplam 5 bankanın desteğiyle 70 milyon dolarlık sendikasyon kredisi almasının, ekonomik açıdan geldikleri noktanın en önemli işareti olduğuna değinen Çelebi, "Yeni stadımız bu yıl sonuna kadar kullanıma girecek. Riva Projesi'yle çok önemli bir gelir kapısı oluşacak. Kulüp olarak vadesi geçmiş tüm kamu vergi borçları ödedik ve Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş'nin birleşmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Biz geleceğimizi çok parlak olarak görüyoruz" dedi. Geride kalan yıl itibariyle banka kredilerinin toplam gelire oranının yüzde 57'ye gerilediğini, kontrada bağlı gelirlerin ise 160 milyon dolar seviyesine çıktığını anlatan Çelebi, şunları söyledi: "Gelirlerimizi artırırken, giderlerimizi de azaltmaya çalıştık. 2012 yılı itibariyle kulübümüz kar elde etmeye başlayacaktır. 2010-2015 yılları, Galatasaray'ın yükseliş dönemi olacaktır. Amaç gelir-gider dengesini sağlamaktır. Futbol giderlerini, toplam gelirler içindeki payının yüzde 65 olması ve gelirin yüzde 15'inin borçların ödenmesi için ayrılması temel ilkelerdir." Işın Çelebi'nin açıklaması sırasında barkovizyona yansıtılan şemada, Galatasaray'ın 2009 yılı geliri 133,5 milyon dolar, gideri ise 145,5 milyon dolar olarak gösterildi.Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ise lider olmalarına rağmen, futbol takımının durumundan memnun olmadığını söyledi.Başkan Polat, sarı-kırmızılı kulübün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul toplantısında, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Galatasaray Futbol Takımı'nda değişim süreci yaşadıklarını dile getiren Polat, "İki sene önce şampiyon olduk. Şu anda ligde lideriz. Ancak aldığımız neticelerden hiç memnun değiliz. Atletico Madrid'e elendik. Geçen sezon UEFA Kupası'nda final oynayacakken 12 sakat nedeniyle Hamburg'a elenmiştik. Florya'da ahenkli bir çalışma ve kolej havası var. Güzel bir ortam var. Ama arzu ettiğimiz yerde değiliz" dedi. Adnan Polat, Galatasaray için Türkiye Ligi ve kupa şampiyonluğunun olağan olduğunu vurgulayarak, "İkincilik dahi bizim için başarısızlıktır. Arzu ettiğimiz durumda değiliz. Ancak bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Olabileceğimize de inanıyorum. Gelecek sezon bizim yeni stadımızda Şampiyonlar Ligi'ni yaşamamız lazım" şeklinde konuştu. Bu sezon büyük transferler yaptıklarını ve bunlara 5-7 milyon dolarlık bonservis bedelleri ödediklerini anlatan Adnan Polat, belirli vadelerde yapılan bu transferlerde, oyuncuların kulüplerinin banka teminat mektupları istememesinin, Galatasaray'a olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.Başkan Polat, futbolda Barcelona modelini kendilerine örnek aldıklarını belirterek, bu nedenle altyapıya büyük önem verdiklerini kaydetti. Altyapıda daha fazla şeyler yapmalarının gerektiğini kaydeden Polat, "Bünyeden çıkan futbolcularımızdan birini buranın başına getirmemiz lazım. Çarşamba gününden itibaren Tugay Kerimoğlu, Galatasaray altyapısının başına gelecektir" dedi. Başkanın bu açıklaması, salonda bulunan kongre üyelerinden alkış aldı.Adnan Polat, Galatasaray'ın yol haritasını çıkardıklarını dile getirerek, mali yönetimin bir disiplin içinde yürütülmesi halinde kulübün 5 yıl içinde üzerindeki yükten kurtulacağını savundu. Kulübün gelecek yıldan itibaren 150 milyon dolarlık gelire sahip olacağını kaydeden Polat, bu gelirlerle birlikte 5 yıl içinde kulübün özellikle profesyonel futbolda üst düzeyde yarışmacı bir hale geleceğini söyledi. Galatasaray'ın kimsenin cebinden yönetilemeyeceğini anlatan Adnan Polat, "Galatasaray kendi kaynaklarıyla ayakta durmalı. Yöneticilerin cebinden verilecek paralarla kulüp ipotek altına alınmaz. Bizim yönetim anlayışımız bu" ifadesini kullandı.Başkan Polat, kulübün sponsorluk gelirlerinin 55 milyon dolardan 155 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Üç önemli projelerinin bulunduğunu hatırlatan Polat, GS TV, GS Bonus ve GS Mobile'dan bu yıl için 13 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini anlattı. Adnan Polat, kulübe ait bazı şirketlerini pasif hale getirdiklerini, bazılarını ise sattıklarını belirterek, "10 milyon dolar zarar eden Beylerbeyi A.Ş'yi sattık. Galatasaray Avrupa Gmbh'ı pasif hale getirdik. Sigorta A.Ş'yi, Galatasaray İletişim A.Ş. haline getirdik. Bu değişimlerle birlikte büyük giderlerden kurtulduk" dedi.En büyük hedefleri olan Sportif A.Ş. ile Futbol A.Ş'nin birleştirme sürecinin başladığını anlatan kulüp başkanı Polat, bunun nisan ayı sonunda gerçekleşeceğini kaydetti. Polat, bunun için bankalardan 70 milyon dolar kredi aldıklarını hatırlatarak, bu paranın başka bir yerde kullanılmayacağını vurguladı. Galatasaray Bonus Kart'ın 45 bin satış rakamına ulaştığını belirten Polat, bankalarda kart kalmadığı için 40 kişinin şu anda kart beklediğini dile getirdi.