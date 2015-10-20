İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun, Benfica karşısında sahaya süreceği ilk 11'i maçtan bir günce önce açıklaması dikkati çekti.
Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, yarın Türk Telekom Arena'da Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Hamza Hamzaoğlu, saat 21:45'te oynanacak kritik karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında, sahaya süreceği 11'i de açıkladı.
Galatasaray'ın Benfica maçındaki ilk 11'i şöyle:
"Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Bilal Kısa, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Yasin Öztekin, Lukas Podolski, Umut Bulut."