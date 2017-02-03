İşte 'FETÖ' soruşturmalarının bilançosu; 78'i darbe girişimine ilişkin 1235 dava açıldı!

Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde son 6 ayda 'FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 78'i darbe girişimine ilişkin, bin 235 dava açıldı. 'FETÖ' davalarından ilki Denizli'de açıldı, ilk karar ise Erzurum'da çıktı. 10 bin 165 soruşturmada 44 bine yakın kişi tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde son 6 ayda Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında 78'i darbe girişimine ilişkin olmak üzere bin 235 dava açıldı. FETÖ davalarından ilki Denizli'de açıldı, ilk karar ise Erzurum'da çıktı. 10 bin 165 soruşturmada 44 bine yakın kişi tutuklandı.

10 bin 165 soruşturmada 44 bin şüpheli tutuklandı

CNN Türk'te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde umhuriyet başsavcılıklarınca darbe girişimine ve 'FETÖ'ye yönelik 10 bin 165 soruşturma açıldı. Soruşturmalar kapsamında 43 bin 998 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

56 Ağır Ceza Mahkemesinde 1235 kamu davası

Savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından son 6 ayda "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, terör örgütü üyesi olmak, örgüt adına suç işlemek, suç ve suçluyu övmek" gibi suçlardan 3 bin 481'i tutuklu 6 bin 402 sanık hakkında 56 Ağır Ceza Mahkemesinde bin 235 kamu davası açıldı.

78 davada 1986 sanık var

'FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından aralarında Ankara, İzmir, İstanbul, Kayseri, Konya, Adana, Muğla, Malatya, Zonguldak ve Trabzon'un da bulunduğu 21 ilde 78 dava açıldı.

Suçlamalar ve istenen cezalar

İddianamelerde bazı şüphelilerin "Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyesi olma, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, nitelikli kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, askeri komutanlıkların gasbı, kasten yaralama" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimine ilişkin açılan davalarda bin 232'si tutuklu bin 986 sanık bulunuyor.

İlk karar Erzurum'da verildi

"Darbe girişimine" ilişkin ilk karar, Erzurum'da verilmişti. Bir albay ve bir binbaşı hakkında açılan davayı gören Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

İlk dava Denizli'de açıldı

Darbe girişimine ilişkin ilk dava ise Denizli'de açılmıştı. Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığından çok sayıda askeri personelin kalkışmaya destek olmak için Ankara'ya sevk edilmek üzere havaalanına götürülmesiyle ilgili eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da arasında bulunduğu 60 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.