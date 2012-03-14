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Gülen Twitter hesabı açtı: Beni resmi kanallarımdan takip edin

Fethullah Gülen kendi açtığı twitter hesabını bugün verdiği bir ilanla Yeni Şafak gazetesi üzerinden duyurdu.

14 Mart 2012 21:36

 

T24 - Yeni Şafak'a ilan veren Fethullah Gülen “Beni sadece kendi resmi kanallarımdan takip edin” mesajı verdi.

 

Twitter'dan Taraf'ın manşetinde yer bulan Stratfor iddialarına cevap da veren Gülen, "Beni sadece kendi resmi kanallarımdan takip edin" mesajı verdi.

 

Stratfor iddialarına yanıt

ABD'li bir özel bilgi toplama kurumu olan Stratfor'un Fethullah Gülen ile ilgili olarak bazı iddiaların Taraf Gazetesi'nde yer almasından sonra Fethullah ülen ismi etrafındaki tartışma yeni bir boyut kazanmıştı. Stratfor'un raporlarında yer alan iddialara göre Fethullah Gülen Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde oy baskısı kurarak siyasi isteklerini yaptırmaya çalışıyordu.

 

Fethullah Gülen cevap verdi

 

Bu konunun tartışılmaya başlandığı son günlerde ortaya yeni bir gelişme çıktı. Gülen Yeni Şafak Gazetesi'nin internet versiyonuna bugün bir ilan vererek kendi adına kurduğu twitter hesabını duyurdu ve web sayfasına dikkat çekti.

 

‘Hükümet üzerinde baskı kurduğum iddiaları yalan’ dedi

 

Gülen hem twitter hesabı hem de web sayfası üzerinden, "Hükümet üzerinde baskı kurduğum iddiaları yalandır" başlıklı bir yazı yayınladı.

 

Twitter hesabının adresi

 

Fethullah Gülen'in twitter hesabının adresi ise şöyle: @FgulencomTR

 

‘Beni burdan takip edin’ mesajı

 

Fethullah Gülen Yeni Şafak'a verdiği ilanda kendisinin başka kanallardan değil, resmi olarak kendi kanallarından takip edilmesini istedi.

 

Bu istek ilanda, "M. Fethullah Gülen'i resmi kanallarından takip edin" ifadesiyle yer aldı.

 

 

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