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Spor

İşte Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Fenerbahçe, Manchester United'ın da yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek

26 Ağustos 2016 17:14

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Bu yıl Türkiye'yi Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor temsil edecek.

Kuraya 2. torbadan katılan Fenerbahçeİngiliz temsilcisi Manchester United'ın da yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin gruptaki diğer rakipleri Hollanda temsilcisi Feyenord ile Ukrayna'dan Zorya Luhansk.

 

Kuraya 4. torbadan katılan Konyaspor, Shaktar Donetsk'in de bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek. Konyaspor'un grubunda Portekiz temsilcisi Braga ve Belçika ekibi Gent yer alıyor.

Yine 4. torbadan kuraya katılan Başkent temsilcisi Osmanlıspor da, İspanya'dan Villarreal'in de mücadele edeceği L Grubu'nda oynayacak. Osmanlıspor grupta Romanya'dan Steau Bükreş, İsviçre'den Zürih ile karşılaşacak.

Gruplarda her takım birbiriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup üçüncüsüyle birlikte son 32 takım arasına kalacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.

A GRUBU

Manchester United

Fenerbahçe

Feyenoord

Zorya Luhansk

B GRUBU

Olimpiyakos

Apoel Nicosia

Young Boys

Astana

C GRUBU

Anderlect

St. Etienne

Mainz

Kabala

D GRUBU

Zenit

AZ Alkmar

Dundalk

Macabi Tel Aviv

E GRUBU

Plazen

Roma

Avusturya Vien

Astra

F GRUBU

Athletic Bilbao

Genk

Rapid Vien

Sassuolo

G GRUBU

Ajax

Standart Liege

Celta Vigo

Panathinaikos

H GRUBU

Shakhtar Donetsk

Braga

Gent

Konyaspor

I GRUBU

Schalke 04

Salzburg

Krasnodar

Nice

J GRUBU

Fiorentina 

Paok

Liberec

Karabağ

K GRUBU

İnter

Sparta Prag

Southampton

Beer Sheva

L GRUBU

Villarreal

Steau Bükreş

Zürih

Osmanlıspor

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