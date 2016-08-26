İşte Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Bu yıl Türkiye'yi Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor temsil edecek.
Kuraya 2. torbadan katılan Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Manchester United'ın da yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin gruptaki diğer rakipleri Hollanda temsilcisi Feyenord ile Ukrayna'dan Zorya Luhansk.
Kuraya 4. torbadan katılan Konyaspor, Shaktar Donetsk'in de bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek. Konyaspor'un grubunda Portekiz temsilcisi Braga ve Belçika ekibi Gent yer alıyor.
Yine 4. torbadan kuraya katılan Başkent temsilcisi Osmanlıspor da, İspanya'dan Villarreal'in de mücadele edeceği L Grubu'nda oynayacak. Osmanlıspor grupta Romanya'dan Steau Bükreş, İsviçre'den Zürih ile karşılaşacak.
Gruplarda her takım birbiriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup üçüncüsüyle birlikte son 32 takım arasına kalacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.
A GRUBU
Manchester United
Fenerbahçe
Feyenoord
Zorya Luhansk
B GRUBU
Olimpiyakos
Apoel Nicosia
Young Boys
Astana
C GRUBU
Anderlect
St. Etienne
Mainz
Kabala
D GRUBU
Zenit
AZ Alkmar
Dundalk
Macabi Tel Aviv
E GRUBU
Plazen
Roma
Avusturya Vien
Astra
F GRUBU
Athletic Bilbao
Genk
Rapid Vien
Sassuolo
G GRUBU
Ajax
Standart Liege
Celta Vigo
Panathinaikos
H GRUBU
Shakhtar Donetsk
Braga
Gent
Konyaspor
I GRUBU
Schalke 04
Salzburg
Krasnodar
Nice
J GRUBU
Fiorentina
Paok
Liberec
Karabağ
K GRUBU
İnter
Sparta Prag
Southampton
Beer Sheva
L GRUBU
Villarreal
Steau Bükreş
Zürih
Osmanlıspor