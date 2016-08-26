İşte Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Bu yıl Türkiye'yi Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor temsil edecek.

Kuraya 2. torbadan katılan Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Manchester United'ın da yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin gruptaki diğer rakipleri Hollanda temsilcisi Feyenord ile Ukrayna'dan Zorya Luhansk.

Kuraya 4. torbadan katılan Konyaspor, Shaktar Donetsk'in de bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek. Konyaspor'un grubunda Portekiz temsilcisi Braga ve Belçika ekibi Gent yer alıyor.

Yine 4. torbadan kuraya katılan Başkent temsilcisi Osmanlıspor da, İspanya'dan Villarreal'in de mücadele edeceği L Grubu'nda oynayacak. Osmanlıspor grupta Romanya'dan Steau Bükreş, İsviçre'den Zürih ile karşılaşacak.

Gruplarda her takım birbiriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup üçüncüsüyle birlikte son 32 takım arasına kalacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.

A GRUBU

Manchester United

Fenerbahçe

Feyenoord

Zorya Luhansk

B GRUBU

Olimpiyakos

Apoel Nicosia

Young Boys

Astana

C GRUBU

Anderlect

St. Etienne

Mainz

Kabala

D GRUBU Zenit AZ Alkmar Dundalk Macabi Tel Aviv E GRUBU Plazen Roma Avusturya Vien Astra F GRUBU Athletic Bilbao Genk Rapid Vien Sassuolo G GRUBU Ajax Standart Liege Celta Vigo Panathinaikos H GRUBU Shakhtar Donetsk Braga Gent Konyaspor I GRUBU Schalke 04 Salzburg Krasnodar Nice J GRUBU Fiorentina Paok Liberec Karabağ K GRUBU İnter Sparta Prag Southampton Beer Sheva L GRUBU Villarreal Steau Bükreş

Zürih

Osmanlıspor