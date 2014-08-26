Fenerbahçe kalecisi Volkan'a yabancı madde yağmuru!

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ikinci yarısı da olaylı başladı. Volkan Demirel'in koruduğu kalenin arkasında yer alan sarı kırmızılı taraftarlar, başlama düdüğü öncesinde Fenerbahçeli kaleciye yabancı madde yağdırdılar. Galatasaraylı futbolcular taraftarları yatıştırmaya çalışırken, bu kez Muslera'nın koruduğu diğer kaleye birkaç yabancı madde atıldı. Ama özellikle Volkan'ın görev yaptığı kalenin önü çöplüğe döndü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Volkan'a atılan yabancı maddeler şöyle:

1-) Su şişesi

2-) Çakmak

3-) Taş

4-) Tahta parçaları

5-) Plastik koltuk parçası

6-) Bozuk para

7-) Meşale

8-) Meyve suyu kutusu