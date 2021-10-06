İşte Fatih Terim'in yeni forvet planı

Fatih Terim'in Galatasaray'ın iç saha maçlarında Mbaye Diagne'yi dış saha maçlarında ise Mostafa Mohamed'i ileri uçta görevlendireceği aktarıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Halil Dervişoğlu'nu 1. forvetten "yardımcılığa" çekecek olan deneyimli teknik adam, iç sahada Diagne'nin bitiriciliği, deplasmanda ise Mısırlı oyuncunun presinden yararlanacak.

Ligin ilk 7 haftasında forvetlerinden sadece 2 kez skor katkısı alabilen Galatasaray, Rize'de golcüleriyle kazandı. Mohamed' dublesine Diagne muhteşem asistiyle eşlik etti. Çaykur Rize deplasmanında atılan 3 golde Mohamed ve Diagne'nin başrolde olması, Fatih Terim'i memnun etti.

Terim, kadro planlamasında ileri uçtaki tercihini Diagne ya da Mohamed'den yana kullanmaya karar verdi. Halil Dervişoğlu ise artık yardımcı forvet rolüne soyunacak ve Diagne-Mohamed ikilisini tamamlayan oyuncu olacak.

Teknik heyet, iç saha maçlarında Diagne'yi, deplasmanlarda Mohamed'i tek forvet olarak oynatmayı düşünüyor: Lig ve Avrupa'daki yorucu maç trafiğini dikkate alan Terim ve yardımcıları, ileri uçta dönüşümlü kullanacakları Diagne ve Mohamed'den maksimumu verimi alacaklarına inanıyor.

İçeri'de baskılı oyun

Milli ara dönüşünde sarı-kırmızılıların evindeki Konyaspor maçında Diagne sahada olacak. Konyaspor'dan 4 gün sonra oynanacak Rusya'daki Lokomotiv Moskova deplasmanına ise Mohamed 11'de başlayacak. İç sahada daha baskılı oynayan Galatasaray'ın ceza sahasında Diagne'nin bitirici vuruşlarına, deplasmanda ise Mohamed'in pres gücüne ihtiyacı var.