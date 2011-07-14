İşte Facebook'un yeni modası: Owling

<p><strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24- </strong></span>Gençlerin yeni modası "Owling". İlk başta "planking"(yüzüstü uzanmak) modaydı ve hızla yayılıyordu ancak gençler planking'le sınırlı kalmadılar ve yeni bir hareket çıkardılar; "owling".</strong></p><p><img alt src="/media/14072011/fft16_mf764902.jpg" /><br /><br /><br />Planking'de gençler herhangi bir yere yüzüstü uzanıyorlardı ancak owling'de durum biraz farklı; gençler buldukları yere baykuş gibi tünüyorlar. <br /><br /><img alt src="/media/14072011/fft16_mf764903.jpg" /><br /><br /><br /><img alt src="/media/14072011/fft16_mf764904.jpg" /><br /><br /><br /><img alt src="/media/14072011/fft16_mf764905.jpg" /></p>