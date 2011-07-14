İşte Facebook'un yeni modası: Owling

T24- Gençlerin yeni modası "Owling". İlk başta "planking"(yüzüstü uzanmak) modaydı ve hızla yayılıyordu ancak gençler planking'le sınırlı kalmadılar ve yeni bir hareket çıkardılar; "owling".







Planking'de gençler herhangi bir yere yüzüstü uzanıyorlardı ancak owling'de durum biraz farklı; gençler buldukları yere baykuş gibi tünüyorlar.















