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Yaşam

İşte Facebook'un yeni modası: Owling

Planking'de gençler herhangi bir yere yüzüstü uzanıyorlardı ancak owling'dE; gençler buldukları yere baykuş gibi tünüyorlar.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Gençlerin yeni modası "Owling". İlk başta "planking"(yüzüstü uzanmak) modaydı ve hızla yayılıyordu ancak gençler planking'le sınırlı kalmadılar ve yeni bir hareket çıkardılar; "owling".




Planking'de gençler herhangi bir yere yüzüstü uzanıyorlardı ancak owling'de durum biraz farklı; gençler buldukları yere baykuş gibi tünüyorlar. 







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