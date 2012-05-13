İşte Erdoğan'ın olaylı derbi yorumu...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olayları eleştirirken, ''Tribünlerde bayanların erkekleri ıslah edeceğini sanırken bayanlarda da tablonun çok kötü olduğunu gördük. Ortaya konuşlan tablo bir Başbakan olarak şahsen beni üzmüştür'' dedi

Başbakan Recep Tayip Erdoğan AKP Trabzon gençlik şöleninde konuştu:

Ben bugün bunu söylemek istemezdim. Maalesef dün akşam Galatasaray Fenerbahçe arasındaki müsabakada ortaya konuşlan tablo bir Başbakan olarak şahsen beni üzmüştür.

''Ortada bir netice var. Futbolun üç neticesi vardır. Galibiyet, beraberlik, mağlubiyet. Bu üç neticeye de katlanmak durumundasın. Eğer bu üç neticeye katlanamayacaksan bu işi yapma. Fair Play denilen olay budur.

Çok daha ilginci, bayanlar tribünlere çekildi ki tribünler çok daha ahlaki bir noktaya gelsin diye. Ama sadece bayanlar ve çocukların olduğu maçlarda bile küfür oluyor. Erkekleri ıslah edecek sanırken bayanlarda da tablo çok kötü. Galatasaray şampiyon olurken tebrik edeceksin. Ben Fenerbahçe taraftarı olabilirim ama tebrik ettim. Ve bunu yaymamız lazım.

Bunu biz terörde görüyoruz ama tribünlere terörü hakim kılmak isteyen zihniyeti lanetliyorum.Buraya geleceğiz eğlenip dinleneceğiz. Bu anlayışı telin ediyor. Galatasaray’ı tebrik ediyorum.''