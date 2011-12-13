İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

T24

Zirve'de davutoğlu var



'Gaf Bakanı' son sıralarda



Türkiye’nin siyasi gündemiyle ilgili ORC’nin (Objective Research Center) son anketinde katılımcılara, kabinedeki bakanların performansı soruldu.5 – 9 Aralık 2011 tarihleri arasında Uzman Araştırmacı – Stratejist Mehmet Murat Pösteki‘nin danışmanlığında Türkiye’deki 27 ilde yapılan ankette kabinede görev alan 25 bakanın performansı değerlendirildi.Listenin zirvesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu var. Ankete katılanların yüzde 71’i Davutoğlu’nu beğenirken ikinci sırada yüzde 63.6 ile Faruk Çelik, üçüncü sırada ise yüzde 60 ile Ali Babacan yer alıyor.Listenin sonunda yer alan üç isim arasında gaflarıyla son dönemde dikkatleri üzerine çeken İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin var. Ankete katılanların sadece yüzde 20.2’si Şahin’i beğenirken, beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 79.8. En beğenilen bakan listesinde son sırada ise Bekir Bozdağ yer aldı.