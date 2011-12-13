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Politika

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan anket çalışmasında Bakanların performansı değerlendirildi.

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan anket çalışmasında Bakanların performansı değerlendirildi. 25 bakanın beğenilme oranlarında ilk sırayı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu alırken son sırada ise İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin var. 



Türkiye’nin siyasi gündemiyle ilgili ORC’nin (Objective Research Center) son anketinde katılımcılara, kabinedeki bakanların performansı soruldu.

5 – 9 Aralık 2011 tarihleri arasında Uzman Araştırmacı – Stratejist Mehmet Murat Pösteki‘nin danışmanlığında Türkiye’deki 27 ilde yapılan ankette kabinede görev alan 25 bakanın performansı değerlendirildi.


Zirve'de davutoğlu var 

Listenin zirvesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu var. Ankete katılanların yüzde 71’i Davutoğlu’nu beğenirken ikinci sırada yüzde 63.6 ile Faruk Çelik, üçüncü sırada ise yüzde 60 ile Ali Babacan yer alıyor.


'Gaf Bakanı' son sıralarda

Listenin sonunda yer alan üç isim arasında gaflarıyla son dönemde dikkatleri üzerine çeken İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin var. Ankete katılanların sadece yüzde 20.2’si Şahin’i beğenirken, beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 79.8. En beğenilen bakan listesinde son sırada ise Bekir Bozdağ yer aldı.



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