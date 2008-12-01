İşte en tehlikeli 20 ülke

Hindistan'ın Mumbai kentinde özellikle turistik tesisleri hedef alan terör saldırılarının ardından İngiliz Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla gidilmemesi gereken 20 en tehlikeli ülkeyi açıkladı.

Listenin ilk sırasında güvenliğin bir türlü sağlanamadığı Irak yer alıyor. Özellikle Bağdat ve çevresinde yabancıların kaçırıldığına dikkat çekilirken, Kerkük ve Basra da tekin olmayan kentler arasında gösteriliyor. Ayrıca ülkenin tüm bölgelerinde terör tehlikesi söz konusu.

İkinci sırada ise terörle mücadelenin sonuç vermediği Afganistan yer alıyor. Şiddetin önüne geçilemeyen ülke, özellikle ülkenin yeniden yapılandırılması için bölgeye giden yabancı çalışanların El Kaide ve Taliban militanları tarafından kaçırılmasıyla gündeme geliyor. Dışişleri Bakanlığı kaçırma olaylarına ve intihar saldırılarına karşı ülkeye, özellikle de Kabil’e gidecekleri uyarıyor.

Listenin üçüncü sırasında kent merkezlerinde Rus yanlısı güçlerin otoriteyi sağladığı ancak kırsal bölgelerde güvenliğin sağlanamadığı Çeçenistan yer alıyor.

Listenin dördüncü sırasında ise yabancılara karşı daha çok adi suçların işlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. Tecavüz ve cinayet olaylarının yüksek oranda yaşandığı ülkede, silah zoruyla araba kaçırma ve hırsızlık suçları da son zamanlarda artış göstermekte.

Benzer olayların sıkça yaşandığı Jamaika listenin 5. sırasında. Turistler, özellikle kumsallara yalnız gitmemeleri konusunda uyarılıyor. Özellikle başkent Kingston’da silahla adam öldürme ve diğer şiddet olayları çok sık yaşanmakta.

Listenin altıncı sırasında etnik çatışmaların sürdüğü Sudan yer alıyor. Sudan'da bulunan yabancıların özellikle gece sokağa çıkmamaları ve Eritre sınırından uzak durmaları isteniyor.

Listenin 7. sırasında ise son günlerde bir hükümet kriziyle karşı karşıya olan Tayland yer alıyor. Siyasi belirsizliğin bölgedeki yabancılar için risk oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Hükümet Binası ve etrafındaki bölgeler ile polis merkezleri nin bulunduğu bölgeler tehlike teşkil eden yerler arasında.

8. sırada ise Kolombiya var. FARC gerillalarının fidye istemek için özellikle yabancıları kaçırdığına işaret eden uzmanlar, çok sayıda mayınlı alanın bulunduğu kırsal kesimlerden de uzak durulması konusunda uyarıyor. Bu sene yaklaşık 400 kişi mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı ise ülkenin çözülmeyi bekleyen sorunları arasında.

Yıllardır siyasi buhrana sahne olan Haiti listenin 9. sırasında. İngilizler, özellikle bölgede güvenlik sorunları yüzünden diplomatik temsilcilikleri olmaması nedeniyle vatandaşlarının bu ülkeye gitmesini istemiyor. Haiti’de temel gıda maddelerinin çok pahalı olması nedeniyle halkın yaptığı gösteriler şiddet olaylarıyla sonuçlanıyor.

10. sırada Eritre yer alıyor. Devlet otoritesinin zayıf olduğu ülkenin toprakları teröristler için 'güvenli' bir sığınak olarak tanımlanıyor.

Son günlerde şiddetlenen etnik çatışmalarla büyük bir insanlık dramına sahne olan Kongo, iç savaşının izlerinin silinemediği Liberya, şiddetin sıradan bir hal aldığı ve terör saldırılarının göbeği olan Pakistan, isyancıların kontrol altına alınamadığı Burundi, Nijer Deltası'nda bağımsızlık için mücadele eden grupların petrol sahalarında eylemlerini sürdürdüğü Nijerya, siyasi kaosun yaşandığı Zimbabwe, son saldırılarla gündeme gelen Hindistan, güvenlik birimlerinin suçla mücadelede yetersiz kaldığı Meksika ve potansiyel savaş alanı olma özelliğini sürdüren İsrail ve Lübnan da tehlikeli olarak değerlendiren diğer ülkeler..