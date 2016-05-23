İşte en çok konser veren 10 şarkıcı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu Kıbrıs'ta en çok konser veren sanatçıları bugünkü köşesine taşıdı. Demet Akalın'ın Kıbrıs'ta ayda 10 ila 15 arasında konser verdiğini belirten Eyüboğlu Mustafa Ceceli'nin 15, Aşkın Nur Yengi'nin de 12 konser ile listenin ilk üçünde olduğunu yazdı.

Ali Eyüboğlu "En Çok Konser Vere 10 Şarkıcı" başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Perşembe günü gittiğim Kıbrıs’tan pazar akşamı ayrıldım. Bu seferki seyahatimin sebebi “5. Kıbrıs Rakı Festivali”ydi. 14 Mayıs’taki İrem Derici’nin konseriyle başlayan festival 20 Mayıs’ta Ayhan Sicimoğlu’nun estirdiği Latin rüzgarlarıyla bitti.

Bu seyahate kadar Türkiye’de sırf “beyaz yakalılar”a yönelik tur paketi ve etkinlik düzenleyenler olduğunu bilmiyordum.

Kıbrıs Rakı Festivali’nin etkinlik ajansı College Engagement Marketing öyle bir şirket. Ümit Erbek, Cenk Erbek, Ali Korur ve Ozan Akın adlı dört gencin kurduğu College’in, partneri Jolly Tour’la düzenlediği “Corporate Weekend”le hedefi hafta sonu tatiline ihtiyaç duyan “beyaz yakalılar”.

Geçen yılki Mey’in Rakı Festivali’ne Türkiye’den 3 gece 4 günlük paketle 1.500 “beyaz yakalı” getiren College, bu yıl ise uçak, transfer ve konaklama dahil 1.900 liradan başlayan “Corporate Weekend”i 1.700 kişiye sattı.

Şirketlerin İnsan Kaynakları’yla, “Corporate Weekend’i iç yazışmayla çalışanlarınıza bildirip, katılımlarını sağlarsanız sizden gelecek her müşteriye yüzde 20 indirim garanti” taahhütüyle satan şirketin tatil yörelerine yaptığı turların bir avantajı da şu:

Yıl boyunca “Evden işe, işten eve” rutin bir hayat süren “beyaz yakalılar”, bu turlar sayesinde yeni insanlarla tanışıp, çevrelerini de genişletiyor.

Kıbrıs da olmasaydı…

Girne’de geçirdiğim dört günde müzisyenler, şarkıcı menajerleri ve casinoların programlarını organize edenlerle de sohbet imkanım oldu.

Malum Kuzey Kıbrıs artık, şarkıcılar ve sazlarının asıl geçim kaynağı. Sahneden iyi para kazanan ve “kötü günler” için birikim yapmayanların hali nice olur bilemem, ama konuştuğum müzisyenlerin dediği şu:

“Kıbrıs casinoları ve Antalya’daki birkaç otel de olmasa, Türkiye’de iptal edilen konserler yüzünden değil taksitlerimizi ödemek, evimizin kirasını bile ödeyemeyiz.”

Krizin etkilemediği şarkıcılar da var. Kimler mi bunlar?

Konuştuğum müzisyen, menajer ve organizatörlerden son zamanlarda “ekstra” diye tabir edilen konserlere çıkan şarkıcıların kimler olduğunu da öğrendim.

Ekstra yıldızı 10 isim

İşte sahnelerin “Top 10”u ve aylık konser ortalamaları:

- Sibel Can: En az 6 konser.

- Ebru Gündeş: 6 konser.

- Hadise: 6 ile 8 konser.

- Demet Akalın: 10 - 15 konser

- Gülşen: 10 konser

- Mustafa Ceceli: 15 konser

- Linet: 15 konser

- Volkan Konak: 8 - 10 konser

- Funda Arar: 6 konser

- Aşkın Nur Yengi: 12 konser

Şimdilerde sahnelerin en çok talep edilen 10 ismi arasında konser fiyatı 70 - 80 bin lira olan da var, 125 ile 150 bin lira arasında değişen de…

Müzik dünyasının son yıldızı Koray Avcı’yla ilgili de ilginç bir not paylaşmak isterim. Yıldızının parladığı ilk günlerde Avcı’nın 10 bin lira olan konser ücreti 50 bin liraya kadar çıktı. Avcı’nın aylık konser ortalaması ise 25.

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayatta her şey sırayla. Önce gözyaşlarını silersin, sonra onlara neden olanları.”