İşte en ağır sanat!

T24 - ABD'de, 340 tonluk bir kaya parçası aylar süren hazırlıkların ardından Los Angeles'daki County Sanat Müzesi'ne doğru 169 kilometrelik zorlu yolculuğuna başladı.

Sanatçı Heizer, dev kaya parçasını yaklaşık 140 metrelik bir hendeğin üzerine yerleştirmeyi ve böylece o hendekte yürüyen ziyaretçiler için kayanın "havada uçuyormuş" gibi görünmesini sağlamayı planlıyor. Michael Heizer'in bu eserini çok uzun zaman önce planladığı ancak "doğru kayayı" bulana kadar beklediği belirtiliyor.

Heizer'in seçtiği iki katlı ev yüksekliğinde, damla şeklindeki devasa kayanın taşınabilmesi için de bir futbol sahası uzunluğunda özel bir taşıyıcı inşa edildi. Önünde ve arkasında 550-650 beygir gücünde motorları olan, 450 bin kilogram taşıyabilen bu özel araca, en az 60 kişinin eşlik ederek yolun uygun olduğundan ve manevralarda kayanın çevreye zarar verip vermediğinden emin olunması gerekiyor. Sanat uğruna zorlu yolculuğunu sürdüren araç, sadece gece geç ve sabah erken saatlerde saatte ortalama 10 kilometre yol alabiliyor. Dev kayanın yolculuğunun 11 gün sürmesi ve müzenin arka kapısına 10 Mart'ta ulaşması planlanıyor. Yolculuğu takip etmek isteyenler için ise Twitter'da ve müzenin internet sitesi ve blogunda yayın yapılıyor.

Bu zorlu yolculuğun başlayabilmesi için, Riverside'dan Long Beach'e kayanın geçeceği 22 kentin yönetimlerinden gerekli izinlerin alınması 6 ay sürdü. Uzmanlar, büyük ihtimalle bu kayanın, Mısır'ın piramitlerinin yapımından sonra A noktasından B noktasına taşınan en büyük taş olduğunu belirtiyor. Projenin toplam maliyetinin, 5 ila 10 milyon dolar arasında olduğu kaydediliyor. Sanatçı Michael Heizer, 1971 yılında Nevada Çölü'nde başlattığı ve metrelerce yükseklikte, tonlarca ağırlıkta kayalardan oluşan "Şehir" adlı "land art" (toprak sanatı) yapıtının yapımını da hala sürdürüyor.