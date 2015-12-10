İşte dünyanın ilk tüp köpekleri

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nde köpekler üzerinde uzun zamandır devam eden araştırma sonuç verdi ve uzmanlar ilk kez tüp bebek yöntemi ile bir köpeği hamile bırakmayı başardı.

Köpeklerde bu yöntemin kullanılması dişi köpeklerin gen yapısı nedeniyle çok zordu. Uzmanlar yavru köpekler üzerinde de araştırma yapacak. Çalışmaların, genetik hastalıklarla mücadelede yol göstereceği belirtildi.

Araştırmacılardan, artık köpekler doğmadan hastalıklı genlerin tespit edilenre labratuarda oluşturulmuş sağlıklı bir gen ile değiştirebileceği ve böylelikle köpeğin ileride ortaya çıkacak genetik hastalıktan kurtulacağı açıklaması geldi.

Bilim insanları deneylerin, insanlarda bulunan genetik hastalıkların tedavisinde de yol gösterici olabileceğini vurguladı.