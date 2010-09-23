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Ekonomi

İşte dünyanın en zenginleri listesi

17 yıldır ABD'nin en zengini olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates bu yıl da unvanını korudu.

23 Eylül 2010 03:00

T24- Forbes dergisinin listesinde Microsoft'un patronu Bill Gates üst üste 17. kez birinci sırada yer aldı. Facebook'un 26 yaşındaki üç kurucusu listede kendine yer buldu. En genç zengin de yine Facebook'tan.




Forbes "En Zengin 400 ABD'li" listesine göre, Gates, geçen yıl servetini 4 milyar dolar artırarak 54 milyar dolara çıkardı.

Bill Gates'in ardından ikinci sırayı servetini 5 milyar dolar artırarak 45 milyar dolara çıkaran Warren Buffet, üçüncü sırayı ise 27 milyar dolar değerindeki serveti ile Oracle'ın kurucusu Larry Ellison aldı.

Listenin dördüncü sırasında Wall-Mart'ın varisi Christy Walton servetini, bu yıl 24 milyar dolara çıkarırken, Koch Kardeşler 21,5 milyar dolarlık servetleri ile beşinci sırayı paylaştı.


Facebook kurucuları da listede

Listede yer alanlar arasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de bulunuyor. Listenin 35'inci sırasında yer alan Zuckerberg, servetini bu yıl yüzde 245 oranında artırarak, 6,4 milyar dolara çıkardı.

Facebook'un kurucularından Dustin Moskovitz, listenin en genç milyarderi oldu. 26 yaşında olan Moskovitz, Zuckerberg'den yalnızca 8 gün küçük.

Listeye yeni giren 26 kişiden biri olan Eduardo Saverin de Facebook'un kurucularından biri.

Listede yer alan bir başka isim ise Manchester United'ın sahibi Malcolm Glazer ve ailesi oldu. Glazer, listenin 34'üncü sırasında bulunuyor.

Listenin en zengin kadını, 12,5 milyar dolar değerindeki serveti ile Anne Cox Chambers oldu. Cox Enterprises'in sahibi olan 90 yaşındaki Cox, listenin 19'uncu sırasında yer aldı.

Sanat ve televizyon dünyasının da yer aldığı listenin 110'uncu sırasında 3 milyar dolarlık serveti ile film yapımcısı ve yönetmen Steven Spielberg ile 130'uncu sırasında 2,7 milyar dolarlık serveti ile televizyon sunucusu Oprah Winfrey bulunuyor.


400 kişinin serveti İspanya ve Kanada'nın GSYH'sine eşit

2009 Forbes 400 listesinde yer alan zenginlerin 217'si geçen yıl servetlerini artırdı, 84'ünün serveti ise azaldı.

Forbes 400'de yer alanların toplam serveti ise bu yıl yüzde 8 oranında artarak 1,27 trilyon dolardan 1,37 trilyon dolar seviyesine çıktı. Listede yer alanların toplam serveti, İspanya ve Kanada'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) denk geliyor.

Listenin ilk 10'unda yer alanların toplam serveti 270,8 milyar dolar değerinde bulunuyor.

Listede yer alan 231 milyarder 2006-2010 döneminde Demokrat Parti'ye toplam 6,2 milyar dolar değerinde bağış yaptı. 247 milyarder ise Cumhuriyetçi Parti'ye söz konusu dönemde toplam 7,3 milyar dolar değerinde bağışta bulundu.


"Forbes 400" listesinin ilk 10'u, servetleri, yaşları ve işleri şöyle:

İsim                                Servet           Yaş          Sektör/ İş
                                  (milyar dolar)                                                    
1. Bill Gates                       54               54           WA Microsoft
2. Warren Buffett               45               80           B. Hathaway
3. Larry Ellison                  27               66           Oracle
4. Christy Walton              24               55           Walmart
5. Charles Koch               21,5            74           Perakende/Enerji
5. David Koch                    21,5           70           Perakende/Enerji
7. Jim Walton                    20,1            62           Walmart
8. Alice Walton                  20               61           Walmart
9. S. Robson Walton       19,7            66           Walmart
10.Michael Bloomberg    18               68           Bloomberg


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