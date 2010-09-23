İşte dünyanın en zenginleri listesi

T24

Facebook kurucuları da listede

400 kişinin serveti İspanya ve Kanada'nın GSYH'sine eşit

Forbes "En Zengin 400 ABD'li" listesine göre, Gates, geçen yıl servetini 4 milyar dolar artırarak 54 milyar dolara çıkardı.Bill Gates'in ardından ikinci sırayı servetini 5 milyar dolar artırarak 45 milyar dolara çıkaran Warren Buffet, üçüncü sırayı ise 27 milyar dolar değerindeki serveti ile Oracle'ın kurucusu Larry Ellison aldı.Listenin dördüncü sırasında Wall-Mart'ın varisi Christy Walton servetini, bu yıl 24 milyar dolara çıkarırken, Koch Kardeşler 21,5 milyar dolarlık servetleri ile beşinci sırayı paylaştı.Listede yer alanlar arasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de bulunuyor. Listenin 35'inci sırasında yer alan Zuckerberg, servetini bu yıl yüzde 245 oranında artırarak, 6,4 milyar dolara çıkardı.Facebook'un kurucularından Dustin Moskovitz, listenin en genç milyarderi oldu. 26 yaşında olan Moskovitz, Zuckerberg'den yalnızca 8 gün küçük.Listeye yeni giren 26 kişiden biri olan Eduardo Saverin de Facebook'un kurucularından biri.Listede yer alan bir başka isim ise Manchester United'ın sahibi Malcolm Glazer ve ailesi oldu. Glazer, listenin 34'üncü sırasında bulunuyor.Listenin en zengin kadını, 12,5 milyar dolar değerindeki serveti ile Anne Cox Chambers oldu. Cox Enterprises'in sahibi olan 90 yaşındaki Cox, listenin 19'uncu sırasında yer aldı.Sanat ve televizyon dünyasının da yer aldığı listenin 110'uncu sırasında 3 milyar dolarlık serveti ile film yapımcısı ve yönetmen Steven Spielberg ile 130'uncu sırasında 2,7 milyar dolarlık serveti ile televizyon sunucusu Oprah Winfrey bulunuyor.2009 Forbes 400 listesinde yer alan zenginlerin 217'si geçen yıl servetlerini artırdı, 84'ünün serveti ise azaldı.Forbes 400'de yer alanların toplam serveti ise bu yıl yüzde 8 oranında artarak 1,27 trilyon dolardan 1,37 trilyon dolar seviyesine çıktı. Listede yer alanların toplam serveti, İspanya ve Kanada'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) denk geliyor.Listenin ilk 10'unda yer alanların toplam serveti 270,8 milyar dolar değerinde bulunuyor.Listede yer alan 231 milyarder 2006-2010 döneminde Demokrat Parti'ye toplam 6,2 milyar dolar değerinde bağış yaptı. 247 milyarder ise Cumhuriyetçi Parti'ye söz konusu dönemde toplam 7,3 milyar dolar değerinde bağışta bulundu.İsim Servet Yaş Sektör/ İş(milyar dolar)1. Bill Gates 54 54 WA Microsoft2. Warren Buffett 45 80 B. Hathaway3. Larry Ellison 27 66 Oracle4. Christy Walton 24 55 Walmart5. Charles Koch 21,5 74 Perakende/Enerji5. David Koch 21,5 70 Perakende/Enerji7. Jim Walton 20,1 62 Walmart8. Alice Walton 20 61 Walmart9. S. Robson Walton 19,7 66 Walmart10.Michael Bloomberg 18 68 Bloomberg