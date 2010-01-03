T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşte dünyanın en yüksek binası

Dünyanın en yüksek binası tamamlandı. 800 metrelik Burj Dubai diğer adıyla Dubai Tower yarın resmi olarak açılıyor.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Dünyanın en yüksek binası tamamlandı. 800 metrelik Burj Dubai diğer adıyla Dubai Tower yarın (4 Ocak 2010) resmi olarak açılıyor.



Eşsiz bir havai fişek ve paraşüt gösterileriyle kapılarını açması beklenen gökdelen dünyanın en uzun binası olarak da bir rekora imza attı.

160 katlı dev bina, Taipei 101 binasının rekorunu da elinden aldı.

Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Burj Dubai, Taipei 101'den 300 metre daha uzun.
 
57 asansör, 1044 daire ve 49 ofis katının bulunduğu Burj Dubai, otel, açık, kapalı yüzme havuzları, spor salonu ve çöl ve şehir manzaralı restoranlara sahip.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24