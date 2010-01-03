İşte dünyanın en yüksek binası

T24 -

Eşsiz bir havai fişek ve paraşüt gösterileriyle kapılarını açması beklenen gökdelen dünyanın en uzun binası olarak da bir rekora imza attı.160 katlı dev bina, Taipei 101 binasının rekorunu da elinden aldı.Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Burj Dubai, Taipei 101'den 300 metre daha uzun.57 asansör, 1044 daire ve 49 ofis katının bulunduğu Burj Dubai, otel, açık, kapalı yüzme havuzları, spor salonu ve çöl ve şehir manzaralı restoranlara sahip.