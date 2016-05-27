İşte dünyanın en ‘yakışıklı’ atı

ABD’de yaşayan Büyük Frederik (Frederick The Great) adlı Friesian cinsi aygır, İngiliz basını tarafından ‘dünyanın en güzel atı’ seçildi. Uzun saçları, heybetli görünüşü ve ‘yakışıklılığıyla’ görenleri kendine hayran bırakan Frederik, ABD'nin Arkansas Eyaleti'ndeki Ozark dağlarındaki Pinnacle Friesians harasında yetiştirildi.

Sputnik’in haberine göre, adını 1740-1786 yılları arasında yaşayan Prusya Kralı Frederik’ten alan atın dünyanın dört bir yanında binlerce hayranı var. Facebook hesabı 19 bin kişi tarafından takip edilen atın videosu ise Youtube’da milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Hayranlarından biri, Frederik için ‘sanki aşk romanının içinden çıkmış gibi’ diye yazarken, diğerleri onu gelmiş geçmiş ‘en görkemli’, ‘en güzel’ ve hatta ‘en seksi’ at olarak gösteriyor.

Frederik’in geçen yıl doğan oğlu da 9 ay sonra güzellikte babasından geri kalmayan yakışıklı bir ata dönüştü. Friesian cinsi atlar, 16-17. yüzyıllarda Hollanda’da çıkarıldı. Güzelliğinden dolayı ‘siyah inci’ adını alan bu atlar, çok hızlı şekilde öğrenme yeteneğine de sahip.