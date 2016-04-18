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Dünya

İşte dünyanın en iyi tuvaletleri

Ünlü seyahat rehberi Lonely Planet'in 'Dünyanın en iyi tuvaletleri' listesi hazırladı

18 Nisan 2016 23:23

Umumi tuvaletleri kullanmaktan sakınanlar olabilir ama ünlü seyahat rehberi Lonely Planet'in hazırladığı 'Dünyanın en iyi tuvaletleri' listesi, umumi tuvaletlerin de ne kadar ilgi çekici olabileceğini gösteriyor.

BBC Newsbeat'in haberine göre Lonely Planet'in rehberinde, şehir içindeki ücretsiz tuvaletlerden çölün ortasındaki ıssız tuvaletlere kadar 100 tuvalet sıralanıyor.

Kitapta, "Çoğu zaman opak ve oldukça geniş olan tuvaletler, varış noktanızın gizli ruhuna açılan bir penceredir" tanımı var.

Listedeki tuvaletlerin bir kısmını BBC Newsbeat derledi:

Tunus'un Chott adlı kuru tuz gölü arazisinde bulunan bu tuvaletlerin özelliği, Star Wars filminin baş karakteri Luke Skywalker'ın da evinin bulunduğu bölgede olmaları.
 

Brezilya'nın Bahia eyaletindeki bu tuvaletler, deri sırtlı deniz kamplumbağalarının barınağında bulunuyor.

İsviçre Alpleri'ndeki bu tuvaletler 2700 metre yükseklikte dağ manzarasına sahip.

New York'ta The Standard Grill adlı restorandaki bu tuvaletler

Almanya'nın Emscherkunst kentindeki bu tuvaletlere

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bu tuvaletler ıstakoz kollarından esinlenilerek tasarlanmış.
 

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