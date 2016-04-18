İşte dünyanın en iyi tuvaletleri

Umumi tuvaletleri kullanmaktan sakınanlar olabilir ama ünlü seyahat rehberi Lonely Planet'in hazırladığı 'Dünyanın en iyi tuvaletleri' listesi, umumi tuvaletlerin de ne kadar ilgi çekici olabileceğini gösteriyor.

BBC Newsbeat'in haberine göre Lonely Planet'in rehberinde, şehir içindeki ücretsiz tuvaletlerden çölün ortasındaki ıssız tuvaletlere kadar 100 tuvalet sıralanıyor.

Kitapta, "Çoğu zaman opak ve oldukça geniş olan tuvaletler, varış noktanızın gizli ruhuna açılan bir penceredir" tanımı var.

Listedeki tuvaletlerin bir kısmını BBC Newsbeat derledi:







