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Dünya

İşte dünyanın beklediği o bebek

William ve Kate kameralara el sallarken, bebeğin uyuduğu görüldü

03 Mayıs 2015 01:11

İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Kate, bu sabah dünyaya gelen kız bebekleriyle hastaneden ayrıldı.

Cambridge Düşesi Kate'in bu sabah doğum yaptığı Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nin önünde bekleyen çok sayıda fotomuhabiri ve kameraman, çiftin bebekleriyle hastaneden ayrılmasını görüntüledi.

Sarı çiçek desenli bir elbise giyen Kate hastanenin "Lindo kanadı" kapısından çıkarak, kucağında İngiliz kraliyetinin dördüncü sıradaki varisiyle kameralara gülümsedi. William ve Kate kameralara el sallarken, bebeğin uyuduğu görüldü.

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