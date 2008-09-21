İşte dünyaların sonu

300 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki gezegen çarpıştı. Olayı, Dünya ile Venüs’ün çarpışmasına benzeten Amerikalı bilim adamları, "Belki de bu gezegenlerde hayat vardı ve birkaç dakika içinde herşey yok oldu" diyor.



ABD’nin UCLA ve Tennessee Üniversitesi ile California Teknoloji Enstitüsü uzmanları, dünyadan 300 milyon ışık yılı uzakta, Koç Takımyıldızı’nda bulunan BD +20 307 adlı ikili yıldızın yörüngesinde dönen yoğun bir toz bulutu keşfetti. Bilimsel literatür dergisi Astrophysical Journal’da yayınlanan makaleye göre, bu toz bulutu, iki gezegenin çarpışmasıyla oluştu.



Dünya’ya da olur mu



Bilim adamı Benjamin Zuckerman, "Astronomlar daha önce böyle bir şey görmemişti. Felakete neden olan gezegen çarpışmalarının, bizimkine benzeyen gelişkin güneş sistemlerinde de yaşanabileceğini anladık" dedi. Şimdi bilim adamları "oturmuş" gezegen sistemlerinin çarpışmaya nasıl sürüklendiğini ve bir gün dünyanın da benzer bir sonla karşılaşma riskini araştırıyorlar.