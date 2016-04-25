İşte dünyada geçen haftanın en ilginç haberleri

BBC Türkçe, geçen hafta dünyada en fazla ilgi gören haberlerden bir seçki yaptı. Derlemede, şişedeki mesajın 108 yıl süren yolculuğundan cinsel olgunluk yaşının 12,5’a düşmesine kadar 8 farklı haber bulunuyor.

Dünyada geçen hafta en fazla ilgi gören haberler şöyle:

1. iPhone kullanıcıları ekran kilitlerini günde ortalama 80 kez açıyor. Apple'a göre, iPhone kullanıcılarının yüzde 89’u ekran kilidini açmak için parmak izlerini ya da çok haneli sayısal parolalarını kullanıyor.

2013'te yayımlanan bir internet eğilimleri raporunda kullanıcılarının ortalama 150 kez telefonlarını kontrol etme ihtiyacı hissettikleri belirtilmişti. Uzmanlar, mesajların, ya da arayan kişilerin kilidi açmadan da görülebildiğini hatırlatarak bu durumda Apple'ın açıkladığı rakamların gerçekçi göründüğünü söylüyor.

Şişedeki mesajın denizlerde 108 yıl süren yolculuğu

2. Kasım 1906'da İngiltere'den Deniz Biyolojisi Derneği tarafından şişe dalga araştırmaları için şişe içinde denize bırakılan bir mesaj, bu yolla gönderilen en eski mesaj olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Mesajın, 108 yıl, 4 ay, 18 gün süren yoılculuğu 17 Nisan 2015'te Almanya'nın Amrum Adası'nda noktalandı.

'Tampon yerine deniz süngeri'

3. İspanya'nın Katalonya bölgesinde CUP partisi, kadınların hayatları boyunca ortalama 136 kilo tampon ve pet tükettiğini belirterek deniz süngerinden yapılan ürünlerin kullanılmasını istedi. Manresa kenti belediye meclisi, perakendecilere bu ürünleri bulundurma çağrısı yaptı.

Beynin sol tarafı ilk gece uyumuyor

4. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, birçok kişinin yabancı bir yerde ilk geceyi uykusuz geçirmesinin, beynin sol tarafının tehlikelere karşı tetikte olmasından kaynaklandığına işaret ediyor. Bir hafta boyunca gece laboratuvarda uyuyan 35 gönüllünün beyin görüntüleri, sol lobun seslere karşı duyarlı kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Engellilerin yolculuğu dört kat daha uzun sürüyor

5. Londra metrosunda engelli kişilerin yolculuklarının, diğer insanlarınkine göre ortalama dört kat daha uzun sürdüğü belirlendi.

Cinsel olgunluk yaşı 12.5'a düştü

6. Cambridge Üniversitesi'nde 380 bin kişiyi kapsayan bir gen araştırmasında 1880'da 18 olan ilk cinsel ilişkiye girme yaşının günümüzde 12.5'a düştüğü belirtildi.

'Sığır eti hem cesur yapıyor hem de aptallaştırıyor'

7. Shakespeare döneminde sığır eti yemenin cesareti artırdığı ancak aynı zamanda insanları aptallaştırdığına inanıldığı belirtildi. Uzmanlar, Shakespeare'in bu inanışa eserlerinde iki kez gönderme yaptığını söyledi.

8. Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl Ocak ve Kasım aylarındaki saldırının ardından polis memurluğuna ilginin görülmedik derecede arttığı belirtildi. Sadece Mart'ta 35 bin kişinin polislik sınavına girdiği açıklandı. Bu bir önceki yıla göre yüzde 50'lik bir artışı ifade ediyor.