İşte Dünya Kupası'daki tüm eşleşmeler

2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasının sonuna gelindi. İngiltere Belçika maçı ve Panama Tunus maçı ile grup aşaması sona ererken G Grubu'nun liderini belirleyen karşılaşmada İngiltere ile Belçika kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Belçika oldu. Belçika H Grubu ikincisi Japonya ile, İngiltere ise H Grubu lideri Kolombiya ile eşleşti.
İşte son 16 turundaki tüm eşleşmeler:
(30 Haz.) Uruguay – Portekiz
(30 Haz.) Fransa – Arjantin
(1 Tem.) Brezilya – Meksika
(1 Tem.) Belçika – Japonya
(2 Tem.) İspanya – Rusya
(2 Tem.) Hırvatistan – Danimarka
(3 Tem.) İsveç – İsviçre
(3 Tem.) Kolombiya – İngiltere