İşte Dünya Kupası'daki tüm eşleşmeler

2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasının sonuna gelindi. İngiltere Belçika maçı ve Panama Tunus maçı ile grup aşaması sona ererken G Grubu'nun liderini belirleyen karşılaşmada İngiltere ile Belçika kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Belçika oldu. Belçika H Grubu ikincisi Japonya ile, İngiltere ise H Grubu lideri Kolombiya ile eşleşti.

İşte son 16 turundaki tüm eşleşmeler:

(30 Haz.) Uruguay – Portekiz

(30 Haz.) Fransa – Arjantin

(1 Tem.) Brezilya – Meksika

(1 Tem.) Belçika – Japonya

(2 Tem.) İspanya – Rusya

(2 Tem.) Hırvatistan – Danimarka

(3 Tem.) İsveç – İsviçre

(3 Tem.) Kolombiya – İngiltere