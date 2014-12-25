İşte Dumanlı'nın mahkemedeki savunması: Hakkımdaki bütün iddia iki makale ve bir haber mi hâkim bey?

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye çıkan Zaman Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmanın görüntüleri internette yayınlandı.

Söz konusu videoda, hâkime ısrarla “Bana istinat edilen suç nedir?” diye soran Dumanlı'ya hâkim Bekir Altun “Anlatacağım” diyor. Hâkim Altun, Nisan 2009’da yayımlanan iki makale ile bir haberi sıralıyor. Dumanlı, hâkime “Yani, iki köşe yazısı ve bir haber. Hakkımdaki bütün iddia bu mudur?” sorusunu yöneltiyor. Hâkim de “Evet” diye cevabı veriyor.

Bunun üzerine Dumanlı ayrıntılı bir savunma yaptığı görülüyor. Hakim daha sonra Dumanlı'yı ‘somut delil’ olmadığı gerekçesiyle serbest bırakmıştı.

Görüntülere yansıyan o konuşmalar şöyle:

Hakim:Fethullah Gülen'in talimatı doğrultusunda gazetelerinde bu hususu yazdıkları...

Avukatlar:Suçlama bu yazılardan ibaret midir? Lütfen Evet veya Hayır deyin...

Ekrem Dumanlı:İki yazı ve bir haber midir? Bu mudur efendim?

Hakim:Evet öyle.

(Avukatlar itiraz ediyor)

Ekrem Dumanlı:Tamam o zaman. Abi mevzu bu kadarcıksa ben savunurum. Bizi ne ilgilendirir. Polis onu bulmuş bunu bulmuş. Ben dün savcı beye de bunu bir kaç defa sordum. Bütün bu hikayeler, bana göre çoğu palavra olan hikayelerin benimle ne alakası var? Ekrem Dumanlı ile ne alakası var.

Ben yazı yazmış mıyım bu konuda? Bir şey söylemiş miyim? Hayır. İki yazar yazı yazmış, bir de Herkul.org'tan Fethullah Gülen'in halka açık konuşması, internet sitesinde dünyanın her yerinden ulaşılabilen konuşması Zaman Gazetesi'nin 3. sayfasından yayınlanmış. Bundan başka bir şey var mıdır sayın Savcı? O zaman ben bunu müdafaa edeyim. Bu nasıl bir şeydir ki ben hiç ortada olmayan bir terör örgütünün. Silahlı bir terör örgütünün... Ben bunun tarih huzurunda çok büyük bir iftira olduğunu söylemek istiyorum ve kendimi de müdafaa etmek istiyorum bu konuda. Lütfen mevzu buysa ben müdafaa edeceğim

(Avukatlar araya giriyor):Ama bakın...

Ekrem Dumanlı:Bu olmuş şu olmuş, onu gelsin ilgilileri müdafaa etsin. Bu ne saçmalıktır yani iki tane haber, bir tane köşe yazısı yani...

Avukat (Hakim'e dönerek):O zaman bu şeyle sınırlayalım...

Hakim:Ben de onu söylüyorum zaten sevk nedeni bu...

Ekrem Dumanlı:Güya iddia şu ki, bunlar bu yazılardan sonra zincirleme reaksiyonlar olmuş. Bizi hiç ilgilendirmez..

Hakim:Sizinle ilgili kısım Sayın Gülen'in konuşmalarından sonra bunu gazetelere yayın yapmanız veya köşe yazısı yazdırmanız.

Ekrem Dumanlı: Tamam bunu müdafaa etmek istiyorum...