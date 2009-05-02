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Sağlık

İşte domuz gribinden etkilenen ülkeler

Meksika'da başlayan H1N1 virüsünün görüldüğü ülke ve hasta sayısı artıyor. Hong Kong da yüzlerce turist karantinada

02 Mayıs 2009 03:00

Meksika'da başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan H1N1 virüsünün görüldüğü ülke ve hasta sayısı artmaya devam ediyor. 

Hong Kong'da yüzlerce turist karantinada

Güney Kore'de H1N1 virüsüne rastlandı

Almanya’da kesinleşmiş vaka sayısı 8’e yükseldi


Domuz gribi hastalığından etkilenen ülkelerle ilgili son durum şöyle: 

Meksika : H1N1 virüsü taşıdığı kesinleşen vaka sayısı 397, şüpheli vaka sayısı 2500. Bu hastalıktan Meksika'da 16 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti.

ABD : Kesinleşen vaka sayısı 145, şüpheli vaka yok. Bu hastalıktan ABD'de 1 kişi hayatını kaybetti.

Kanada : Kesinleşen vaka sayısı 51, şüpheli vaka yok 

İngiltere: Kesinleşen vaka sayısı 13, şüpheli vaka sayısı 642

İspanya : Kesinleşen vaka sayısı 13, şüpheli vaka sayısı 108

Almanya : Kesinleşen vaka sayısı 5, şüpheli vaka sayısı 12

Yeni Zelanda: Kesinleşen vaka sayısı 3, şüpheli vaka sayısı 149 

Fransa : Kesinleşen vaka sayısı 2, şüpheli vaka sayısı 41 

İsrail : Kesinleşen vaka sayısı 2, şüpheli vaka sayısı 2

İsviçre : Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 16 

Avusturya: Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 2

Danimarka: Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yok 

Hong Kong: Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yok 

Hollanda: Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yok

Güney Kore: Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 20

Avustralya: Şüpheli vaka sayısı 114

Arjantin : Şüpheli vaka sayısı 13 

Kolombiya: Şüpheli vaka sayısı 10

Venezuela : Şüpheli vaka sayısı 9

Brezilya : Şüpheli vaka sayısı 7

Peru : Şüpheli vaka sayısı 7

Şili : Şüpheli vaka sayısı 4

Guatemala : Şüpheli vaka sayısı 3 

Kostarika : Şüpheli vaka sayısı 2

El Salvador: Şüpheli vaka sayısı 2 

Güney Afrika: Şüpheli vaka sayısı 2 

Benin : Şüpheli vaka sayısı 1 

Finlandiya : Şüpheli vaka sayısı 1 

Norveç : Şüpheli vaka sayısı 1

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