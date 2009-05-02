İşte domuz gribinden etkilenen ülkeler

Meksika'da başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan H1N1 virüsünün görüldüğü ülke ve hasta sayısı artmaya devam ediyor. Hong Kong'da yüzlerce turist karantinadaGüney Kore'de H1N1 virüsüne rastlandıAlmanya’da kesinleşmiş vaka sayısı 8’e yükseldi
Domuz gribi hastalığından etkilenen ülkelerle ilgili son durum şöyle: Meksika :
H1N1 virüsü taşıdığı kesinleşen vaka sayısı 397, şüpheli vaka sayısı 2500. Bu hastalıktan Meksika'da 16 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. ABD :
Kesinleşen vaka sayısı 145, şüpheli vaka yok. Bu hastalıktan ABD'de 1 kişi hayatını kaybetti. Kanada :
Kesinleşen vaka sayısı 51, şüpheli vaka yok İngiltere:
Kesinleşen vaka sayısı 13, şüpheli vaka sayısı 642 İspanya
: Kesinleşen vaka sayısı 13, şüpheli vaka sayısı 108 Almanya
: Kesinleşen vaka sayısı 5, şüpheli vaka sayısı 12 Yeni Zelanda
: Kesinleşen vaka sayısı 3, şüpheli vaka sayısı 149 Fransa :
Kesinleşen vaka sayısı 2, şüpheli vaka sayısı 41 İsrail :
Kesinleşen vaka sayısı 2, şüpheli vaka sayısı 2 İsviçre :
Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 16 Avusturya:
Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 2 Danimarka:
Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yok Hong Kong:
Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yok Hollanda:
Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yok Güney Kore:
Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 20 Avustralya:
Şüpheli vaka sayısı 114 Arjantin :
Şüpheli vaka sayısı 13 Kolombiya:
Şüpheli vaka sayısı 10 Venezuela
: Şüpheli vaka sayısı 9 Brezilya :
Şüpheli vaka sayısı 7 Peru :
Şüpheli vaka sayısı 7 Şili :
Şüpheli vaka sayısı 4 Guatemala :
Şüpheli vaka sayısı 3 Kostarika :
Şüpheli vaka sayısı 2 El Salvador:
Şüpheli vaka sayısı 2 Güney Afrika:
Şüpheli vaka sayısı 2 Benin :
Şüpheli vaka sayısı 1 Finlandiya :
Şüpheli vaka sayısı 1 Norveç :
Şüpheli vaka sayısı 1