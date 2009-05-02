İşte domuz gribinden etkilenen ülkeler

Hong Kong'da yüzlerce turist karantinada

Güney Kore'de H1N1 virüsüne rastlandı

Almanya’da kesinleşmiş vaka sayısı 8’e yükseldi

Meksika :

ABD :

Kanada :

İngiltere:

İspanya

Almanya

Yeni Zelanda

Fransa :

İsrail :

İsviçre :

Avusturya:

Danimarka:

Hong Kong:

Hollanda:

Güney Kore:

Avustralya:

Arjantin :

Kolombiya:

Venezuela

Brezilya :

Peru :

Şili :

Guatemala :

Kostarika :

El Salvador:

Güney Afrika:

Benin :

Finlandiya :

Norveç :

Domuz gribi hastalığından etkilenen ülkelerle ilgili son durum şöyle:H1N1 virüsü taşıdığı kesinleşen vaka sayısı 397, şüpheli vaka sayısı 2500. Bu hastalıktan Meksika'da 16 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti.Kesinleşen vaka sayısı 145, şüpheli vaka yok. Bu hastalıktan ABD'de 1 kişi hayatını kaybetti.Kesinleşen vaka sayısı 51, şüpheli vaka yokKesinleşen vaka sayısı 13, şüpheli vaka sayısı 642: Kesinleşen vaka sayısı 13, şüpheli vaka sayısı 108: Kesinleşen vaka sayısı 5, şüpheli vaka sayısı 12: Kesinleşen vaka sayısı 3, şüpheli vaka sayısı 149Kesinleşen vaka sayısı 2, şüpheli vaka sayısı 41Kesinleşen vaka sayısı 2, şüpheli vaka sayısı 2Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 16Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 2Kesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yokKesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yokKesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka yokKesinleşen vaka sayısı 1, şüpheli vaka sayısı 20Şüpheli vaka sayısı 114Şüpheli vaka sayısı 13Şüpheli vaka sayısı 10: Şüpheli vaka sayısı 9Şüpheli vaka sayısı 7Şüpheli vaka sayısı 7Şüpheli vaka sayısı 4Şüpheli vaka sayısı 3Şüpheli vaka sayısı 2Şüpheli vaka sayısı 2Şüpheli vaka sayısı 2Şüpheli vaka sayısı 1Şüpheli vaka sayısı 1Şüpheli vaka sayısı 1