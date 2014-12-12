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Spor

İşte devre arasında G.Saray'dan gönderileceği ileri sürülen 10 isim

Galatasaray’da 41 kişilik kadroyu eritme operasyonunun resmen başladığı öne sürüldü

12 Aralık 2014 09:15

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat'ın ocak ayında bazı futbolcuların takımdan gmönderileceğini açıklamasının ardından Furkan Özçal, Yasin Öztekin ve Umut Gündoğan için Karabükle 1.5 milyon Euro’ya el sıkışıldığı, sezon sonu Emmanuel Eboue bedelsiz gönderilirken, Yiğit Gökoğlan ve Engin Baytar, Gökhan Zan, Veysel Sarı, Aydın Yılmaz ve Goran Pandev satış listesine konulacağı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray’da 41 kişilik ordu gibi kadroyu eritme operasyonu resmen başladı. Yıllık maliyeti 45 milyon Euro’ya dayanan ve oyuncu sayısını 24’e düşürme kararı alan G.Saray’da ocak taaruzu şimdiden start aldı. 

Önceki gün Divan Kurulu’nda başkan Duygun Yarsuvat’ın, “Ocak ayında takımdan ayrılanlar olacak” açıklaması ile devre arasında birçok futbolcunun gönderileceğinu duyurmuştu. Birkaç saat sonra ise başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, “3 oyuncuyu şimdiden sattık, ancak isimlerini veremem. Yakın zamanda yeni takımları ile idmana çıkacaklar” demişti. İşte G.Saray’ın futbolda en önemli 2 isminin yaptığı açıklamaların şifreleri.

 

Karabük ile el sıkışıldı

 

Galatasaray’ın yapılan teklifler üzerine satılması adına şimdiden prensip anlaşmasına vardığı 3 futbolcu; Furkan Özçal ile sezon başında alınan Yasin Öztekin ve Umut Gündoğan…Üç futbolcuya da Karabükspor talip oldu. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, G.Saray’da fazla forma şansı bulamayan Furkan, Yasin ve Umut’un alınmasını istedi. İki kulüp arasındaki görüşmelerinde imza aşamasına geldiği öğrenildi. G.Saray Yönetimi’nin bu üçlü için Karabükspor’dan yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli alması bekleniyor.

 

Pandev için teklif beklenecek

 

Takım maliyetini düşürmekte kararlı olan G.Saray’daki tensikat bununla bitmeyecek. Aynı zamanda G.Saray’da sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Eboue, Yiğit Gökoğlan ve Engin Baytar ile yollar ayrılacak. 

Eboue’nin bedelsiz gönderilmesi ve diğer futbolcular adına da görüşmeler yapılacak. Ayrıca kadroya giremeyen Veysel Sarı, Gökhan Zan ve Aydın Yılmaz da Galatasaray’da satış listesinde…

Sarı kırmızılılardan yıllık 2.4 milyon Euro alan Goran Pandev de kulüp bulmaları yada teklif gelmesi halinde devre arasında satılacak.

 

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