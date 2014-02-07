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İşte dershaneleri düzenleyen yasa tasarısının tam metni

Dershane düzenlemesini de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis'e gönderildi

07 Şubat 2014 14:06

Dershaneler ile ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Fethullah Gülen cemaatiyle iktidarı karşı karşıya getiren tasarı, dershanelerin dönüştürülmesini de öngörüyor. 28 maddeden oluşan söz konusu tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa, dershaneler 1 Eylül 2015'te kapatılacak ve özel okula dönüşmek isteyen dershanelere tüm şartları yerine getirmeleri için Haziran 2018’e kadar süre tanınacak.

Tasarıda, dershanelerin kapatılmasının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın müsteşar hariç tüm üst düzey yönetiminin değişmesi de öngörülüyor. Tasarıya eklenen geçici madde ile Müsteşar Yardımcıları, Talim Terbiye Kurulu Başkan ve Üyeleri, tüm genel müdürler, grup başkanları ile 81 il milli eğitim müdürlerinin görevlerinin, ‘kanun yürürlüğe girdiği tarihte sona ereceği hükme bağlandı. Tasarıda bu görevlerde bulunanların ‘bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ sona ereceği vurgulandı.

Tasarı ile yine okul müdür ve yardımcılarının görev süreleri de belirlendi. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür ve yardımcısı olanların, bu görevlerinin ‘hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ sona ereceği belirtildi.
 

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