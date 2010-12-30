İşte derbinin galibi!

T24 - Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ülker'i 67 - 56 mağlup ederek ilk yarıyı lider bitirdi.Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar büyük çekişme yaşanırken, sahadan galip ayrılan taraf Sarı-kırmızılılar oldu.



Beko Basketbol Ligi'nin 12.haftasında Galatasaray Cafe Crown, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker'i 67-56'lık skorla mağlup etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Karşılaşmayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Yönetin Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Yöneticilerinden Ömer Temelli ve Hakan Dinçay, TBF Asbaşkanı ve MHK Başkanı Metin Şahin, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş ve 10.000 basketbolsever izledi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Roko Ukic'in turnikesi ve Ömer Onan'ın da üç sayı isabetiyle skoru 0-5'e getirdi. Maçtaki ilk sayılarını Caner Topaloğlu ile hızlı hücumdan bulan Galatasaray Cafe Crown, Josh Shipp'in de orta mesafeden kaydettiği isabetle durumu 4-5 yaptı.



Savunmasını sertleştiren rakibi karşısında Kaya Peker ile hücumdaki suskunluğunu bozan ve dört sayı birden bulan Sarı Lacivertliler, 6.dakikaya girilirken farkı 5 sayıya çıkarttı (4-9). Reklam molasının ardından iki takımda serbest atış çizgisinden birer isabet çıkartırken, aradaki skor farkı da korundu (5-10). Alan savunmasına dönen Sarı Lacivertliler, özellikle Marko Tomas'ın bu bölümdeki katkısı ve Ömer Onan'ın da üç sayılık basketiyle durumu 5-13'e getirdi. Mola alan Galatasaray Cafe Crown, hücumda organize olmakta zorlandığı gibi, Ömer'i de durduramayınca, fark 10 sayıya yükseldi (5-15). Bu bölümde Tutku ve Shipp'nin devreye girmesiyle rakibinin serisine son veren Sarı Kırmızılılar, 7-0'lık seri yakalayarak farkı da 3 sayıya indirdi (12-15). Fenerbahçe Ülker, ilk periyotu Lynn Greer'in üç sayı atışında isabet bulamamasına rağmen 12-15 önde tamamladı.



Tutku Açık'ın asistinde Luksa Andric ile pota altından basket bularak ikinci periyota başlayan Galatasaray Cafe Crown, Radoslav Rancik'in de skora katkı yapmasıyla 16-15 öne geçti. İkinci periyottaki ilk sayılarını Oğuz Savaş ile pota altından bulan Fenerbahçe Ülker, Roko Ukic'in de penetresiyle durumu 16-19'a getirdi. İki takımında hücumda skor üretmekte zorlandığı bu bölümde Sarı Kırmızılılar, Preston Shumpert'ın üç sayılık basketiyle skorda dengeyi yakaladı (19-19). Luksa Andric ve Oğuz Savaş'ın boyalı alandan bulduğu karşılıklı basketler sonrasında Fenerbahçe Ülker, Mirsad Türkcan'ın basket faulüyle durumu 21-24'e getirdi. Savunmasını sertleştiren ve hücumda da Preston Shumpert'ı devreye sokan Galatasaray Cafe Crown, 18.dakikada skoru 27-24 yaptı.



Temponun düştüğü bu bölümde iki takımda hücumda istediği şut isabetlerini bulamadı. Devreyi Fenerbahçe Ülker, Emir Preldzic'in asistinde Oğuz Savaş'ın basketiyle 27-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyotun ilk hücumlarında takımlar skor çıkartamazken, suskunluğu bozan isim pota altından bulduğu basketle Ermal Kurtoğlu oldu. Marko Tomas'ın isabetiyle ikinci yarıdaki ilk sayılarını kaydeden Fenerbahçe Ülker, buna karşın Radoslav Rancik'in basketine engel olamadı.



Hücumlardaki üretkenliğin arttığı bu bölümde Sarı Lacivertliler, Ömer Onan ile üç sayılık basket buldu. Roko Ukic'in turnikesi ve Tarence Kinsey'e yaptığı asist ile hücumları olumlu değerlendiren Fenerbahçe Ülker, televizyon molasına da girilirken skoru 37-40 yaptı. Ara sonrasında Preston Shumpert ve Evren Büker ile üç sayılık atışları değerlendiremeyen Galatasaray Cafe Crown, hücum ribaundlarında da sıkıntı yaşadı. Karşılıklı başarısız hücumlar sonrasında Sarı Lacivertliler 29.dakikaya 37-41 üstünlükle girdi. Periyotu Fenerbahçe Ülker, Tutku Açık'ın basketine rağmen 42-44 önde tamamladı.



Mücadelenin final periyotuna hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown, Josh Shipp ve Preston Shumpert'ın basketleriyle ilk dakika geride kalırken skoru 46-44 yaptı. Mola alan Fenerbahçe Ülker, pota altı savunmasında Radoslav Rancik'in basketine engel olamayınca Sarı Kırmızılılar farkı 32.dakikada 4 sayıya çıkarttı (48-44). Oğuz Savaş, Mirsad Türkcan ve Roko Ukic'in hücumdaki isabetsiz atışlarını Tutku Açık ile değerlendiren Galatasaray Cafe Crown, durumu 52-45'e getirirken, Fenerbahçe Ülker de mola aldı. Alan savunmasına dönen Sarı Lacivertliler, hücumda da Oğuz Savaş'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor üretti. İkili oyunlarda Tutku Açık'ın basketi ve Preston Shumpert'ın da üç sayı isabetiyle Galatasaray Cafe Crown farkı 10 sayıya çıkarttı (59-49). Ukic'in asistinde Emir Preldzic üç sayılık basketle takımının bu periyottaki ilk iç saha isabetini kaydederken, durumu da 59-52'ye getirdi. Bu dakikadan sonra yakaladığı skor avantajını kullanan Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmadan da 67-56 galibiyetle ayrıldı.





MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdiler.



Maçın biletlerinin tamamı satılırken, sarı-kırmızlı taraftarlar salonu doldurdu. Abdi İpekçi Spor Salonu, tarihi günlerinden birini yaşarken, maçı yaklaşık 11 bin taraftar izledi. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını coşkuyla desteklerken, yaptıkları şovlarla renkli görüntüler oluşturdular.





BİNLERCE TARAFTAR MAÇA GİREMEDİ



2010 yılının son derbi maçını izlemek isteyen çok sayıda Galatasaray taraftarı salona giremedi.

Salon dışında toplanan yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar, biletleri olmadığı için içeri giremezken, üzüntülü bir şekilde evlerinin yolunu tutmak zorunda kaldı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 17 Yaş Altı Akademi Futbol Ligi maçında yaşanan olayların ardından İstanbul Emniyeti, potadaki derbi maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çevik kuvvet ekiplerini salon dışında konuşlanırken, salon çevresinde oluşturan barikatlarda, tüm taraftarlar tepeden tırnağa aranarak içeri alındı.

Bileti olmayan taraftarlar ise salonun yan tarafında toplanarak uzun süre beklediler.

Fenerbahçeli taraftarlar ise yapılan anlaşma gereği maçta yer almadılar.





DOPİNG TEPKİSİ



Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine dopingle ilgili tezahüratlar yaptılar.

Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı’ndan Diana Taurasi’nin A numunesinde doping saptanmasıyla ilgili tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Doping yapsana, Fenerbahçe doping yapsana" diye bağırdılar.





FENERBAHÇE’DE BAŞKAN AZİZ YILDIRIM MAÇA GELMEDİ



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ile oynanan derbi maça gelmedi.

Fenerbahçe’nin bütün karşılaşmalarını izleyen başkan Yıldırım maçta yer almazken, maçta sarı-lacivertli kulübü yöneticiler Ömer Temelli ve Hakan Dinçay temsil etti.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte karşılaşmayı Protokol Tribünü’nde takip etti.





TARAFTAR BAŞKANI DİNLEMEDİ



Galatasaraylı taraftarlar, başkan Adnan Polat’ın maç öncesinde "Küfürlü tezahürat yapmayalım" çağrısını dinlemedi.



Taraftarlar, zaman zaman Fenerbahçe aleyhine ağır şekilde küfürlü tezahüratlarda bulundular.





ARDA’DAN DESTEK



Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, erkek basketbol takımına destek için maça geldi.

Taraftarlar ise Arda’ya büyük ilgi gösterip, "Büyük kaptan Arda Turan" diye tezahürat yaptılar.





BENCH ARKASINDA ÖNLEM ALINDI



Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker maçında bench arkasındaki bir bayan taraftarın yaptığı el hareketi nedeniyle çıkan olay nedeniyle, emniyet kuvvetleri bu bölgede önlem aldı.



Fenerbahçe teknik heyeti ve kenarda oturan oyuncuların arkasındaki bölüme hiçbir taraftar alınmazken, buraya özel güvenlik görevlileri ve ellerinde plastik kalkanlar bulunan çevik kuvvet polisleri oturdu.



BASIN TRİBÜNÜ YETMEDİ



Derbi karşılaşmasına medya mensupları da büyük ilgi gösterirken, basın tribünü yeterli olmadı.

Akreditasyon sayısının fazla olması nedeniyle, görev için maça gelen medya mensuplarının bazıları oturacak yer bulamadı.