İşte daha lezzetli ızgaranın sırrı...

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik mevsimi de geldi, haftasonlarının vazgeçilmezi mangal sefaları da başladı. Evinizin bahçesinde, piknikte ya da mutfağınızda mükemmel bir şekilde et pişirmeniz, sizin et seçiminize ve onu nasıl hazırladığınıza bağlı.

Ehow isimli internet sitesinde yer alan habere göre, en önemli adımlardan biri etinizi marine ettiğiniz süredir. Eti marine etmek etinize hem aromalar, lezzetler ekliyor hem de etin yumuşamasına yardımcı oluyor. Hemen hemen her çeşit eti marine edebilirsiniz.

Et niçin marine edilmeli?

Bazı uzmanlara göre, marine etmek etteki enzimleri parçalıyor. Bu da etin yumuşamasına yardım ediyor. Et biraz yumuşamaya başlayınca, eklediğiniz sosları içine çekiyor ve daha lezzetli oluyor. Sirke gibi asitli bir bileşenle marine ettiğinizde bu süreç devam ediyor. Ayrıca proteinlerin daha kolay sindirilmesini sağlıyor.

Şerit halindeki etler: Etlerinizi ızgara yapmadan önce 4-6 saat kadar balzamik sirkesinin içinde bekletmelisiniz. Buna biraz tuz ve biber ekleyip lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Daha fazla lezzet istiyorsanız, üzerine rokfor peyniri ufalayabilirsiniz.

Böğür: Marine etmek için özellikle hayvanın böğründen, gerdanından kesilen parçaları tercih etmelisiniz. Bu parçalar dananın diğer parçaları kadar gevşek değildir. Bu nedenle hazırladığınız sosu içine çok güzel çeker ve lezzetlenir. Her yarım kiloluk parça için bir kase marine sos hazırlamalısınız. Etlerinizi de 4 saat ile 24 saat arasında marine edebilirsiniz. Kemiksiz gerdan etinin gizli bir cevher olduğunu söyleyen uzmanlar, bu eti marine edip ızgarada pişirmenizi öneriyor.

Pirzola: Pirzolayı hemen barbeküye atmak gibi bir yanlışta bulunmayın. Kaburga etlerini önceden marine etmek etlere fazladan bir yumuşaklık ve nem verecektir. Kaburgaların üzerindeki et uzun, ince şeritler halinde olduğu için ızgara için mükemmeldir ve çok çabuk pişer.

Tavuk: Marine etmek ve ızgara için iyi bir seçim olan tavuk göğsünü yaklaşık 2 saat kadar marine edebilirsiniz. Fakat yapacağınız tavuğun tarifine göre marine edilme süresine dikkat edin. Tavukları çok uzun süre marine etmek onları sertleştirir ya da lif lif olmasına yol açar.

Balıklar: Izgara yapmak için biftek gibi daha kalın kesilmiş balıkları tercih etmek istersiniz. Ancak ızgara için bir ayrı bir ızgara sepetiniz varsa daha ince ve küçük balıkları tercih edebilirsiniz. Ancak lezzet katmak için balıklarınızı daha az süreyle marine etmelisiniz. Balıkları sadece 30 dakika marine etmeniz yeterlidir. Asitli bir sos ise balıkların pişmesine yol açabilir. Bu nedenle bu süreyi minimum da tutmalısınız.

Kuzu eti: Bütçeniz biraz daha fazlaysa, kuzu eti de ızgara için sıra dışı bir seçenek olabilir. Kebaplar kuzuyu ızgara yapma ve servis yapmanın iyi bir yoludur. Akdeniz mutfağı tadında olması için, kuzu etini yoğurdun içinde marine etmeyi deneyin.

Önemli tavsiyeler:

Marine ettiğiniz eti asla oda sıcaklığında bırakmayın. Etiniz ızgaraya hazır olunca sostan çıkarın. Bu sos çiğ etle temas ettiği için kesinlikle tekrar kullanmayın. Etinizi marine ettiğinizde alüminyumdan uzak durun. Çünkü bu etin kimyasal yapısını değiştirebilir.