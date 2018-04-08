İşte Cimbom'un Gençlerbirliği kadrosu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 28. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bugün saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma için Başkent'te kampa girecek olan sarı kırmızılıların kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, yarın akşam saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.