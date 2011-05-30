İşte CHP’nin DEMOKRASİ raporu





DOĞAN AKIN / T24





CHP, “Eşit Yurttaş Özgür Toplum” başlığını verdiği “Demokrasi” raporunu açıkladı. “Özgürlükçü demokrasi” temasına dayandırılan raporda, “klasik demokrasi”nin azınlıkta kalanların korunması ile eşit ve devredilmez haklara doğru evriminin altı çizildikten sonra kapsamlı bir AKP eleştirisi yapıldı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da sabah kahvaltısında buluştuğu gazetecilerle partisinin “Demokrasi” raporunu paylaştı.



CHP’NİN DEMOKRASİ RAPORUNUN TAM METNİ





KILIÇDAROĞLU'NUN DEMOKRASİ RAPORU KONUŞMASININ TAM METNİ





CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Sencer Ayata ile raporun hazırlanmasında görev üstlenen Dr. Mehmet Karlı, çalışma konusunda kısa birer sunuş yaptılar.





Bir bakışta CHP’nin ‘Demokrasi’ raporu





Raporda CHP’nin “Özgürlükçü Demokrasi” programı, “AKP’nin uyguladığı örtülü olağanüstü halin yapısını ortadan kaldırmak” ve “öncelikli amacı bağımsız ve insan haklarından yana bir yargı erki kurmak olan kurumsal reform önerileri sunmak” biçiminde iki grupta irdelendi. Kürt sorununun çözümünde CHP’nin “Üçüncü Yolu” temsil ettiğinin, sorunun ne sadece ekonomik, ne de sadece kültürel ve siyasi olduğunun vurgulandığı raporda, vatandaşlığın “tek bir kimliğe refaransla değil, kimliksel çoğulculuğu içerecek şekilde tanımlanması” önerildi. Genelkurmay başkanları ile MİT müsteşarları ve Emniyet genel müdürlerinin parlamentoya hesap vermesi, milletvekillerinin sorularını yanıtlaması gerektiğini vurgulayan CHP; raporda, sivil kontrolün sadece asker üzerinde değil, devlet gücünü kullanma yetkisi taşıyan diğer güvenlik bürokrasisi üzerinde de tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.





“İnsan hakları bir bütündür bölünemez” vurgusu yapılan, doğal-eşit-devredilemez hakların korunması üzerinde duran, demokrasinin sosyal adalet ile güçlendirilebileceğine işaret edilen CHP raporunda, AKP iktidarının icraatı internet yasaklarından özel yaşam ihlallerine, özel yetkili mahkeme uygulamalarından uzun tutukluluk sürelerine ve Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu görülen kamu görevlilerinin yargılanmamasına kadar uzanan geniş bir alanda eleştirildi.



Basın özgürlüğü ve doğru haber için gazetecilerin gerekirse “zorunlu olarak sendikalı” yapılmasından söz edilen raporda, seçim barajının da “azami” yüzde 5 olması gerektiği belirtildi.





Ayata: Yeni anayasa raporu hazırlanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Başkanı Prof. Sencer Ayata çalışmalar konusunda bilgi verdi. Partisinin yeni anayasa konusunda Prof. Süheyl Batum koordinasyonunda ayrı bir çalışma yürüttüğünü duyuran Ayata, Sezgin Tanrıkulu’nun da Kürt sorunu üzerine çalıştığını belirtti.



Uzmanlarca hazırlanan raporların parti yönetiminde ayrıca değerlendirildiğini anlatan Ayata, demokrasi raporu için Prof. Bertil Oder ile Rıza Türmen’in desteği olduğunu, ancak olağanüstü katkının Oxford’dan henüz doktora alan Mehmet Karlı tarafından sağlandığını söyledi. Ayata özetle şunları söyledi:



“Demokrasi raporunun şöyle bir özelliği var. Demokrasiye ilişkin şu ana kadar tartışılmış konulara iki açıdan yaklaşıyor. Birincisi; farklı dönemlerde ortaya çıkan farklı demokrasi sorunlarını ele alıyor. Bir de, farklı toplum kesimleri demokrasinin farklı özelliklerini dile getiriyorlar. Örneğin son 10 yılda AKP iktidarı ve birçok demokrasi gücünün dile getirdiği konu askeri darbeler konusu. Rapor buradan başlıyor.



İkinci olarak, yine belirli görüş sahipleri ve toplum kesimleri kimlikler temelli demokrasiye çok ağırlık verdiler. Onun için bir bölümde CHP’nin kimliklere ilişkin görüşleri öne çıkıyor.



Parlamenter demokrasiye özellikle yer verdik, çünkü başkanlık sistemi ve parlamento tartışması her an gündemde gelebilir.



Diğer bir başlık, güçlü bir sosyal devlet kurulmadan demokrasinin de bir anlamda yerleşemeyeceğine ilişkin. Bir bölüm de sosyal demokrasi-demokrasi ilişkisi üzerine.



Genel Başkanımız, CHP’nin Cumhuriyet’in kurulması, çok partili düzene geçiş, sosyal demokrasiden sonra dördüncü önemli tarihi misyonunun özgürlükçü demokrasiyi yerleştirmek olduğunu sürekli söylüyor. Onun için raporun en önemli bölümü özgürlükçü demokrasi. CHP’nin Türkiye’nin içinde bulunduğu tarihi toplumsal ortamında demokrasinin en önemli taşıyıcısı ve lokomotifi olma kararlılığı var.”

Dr. Mehmet Karlı: Özgürlükçü demokrasi bir hak

Hukuki açıdan özellikle insan hakları üzerinde durduk. Klasik demokrasi, özetle seçilmişlerin yönetimini ifade ediyor. Ama demokrasi kavramının anlamı zaman içinde değişti. Bu evrimin en önemli noktası, 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişen süreçti. 1939’dan önce tanımladığımız gibi tanımlamıyoruz demokrasiyi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ardından demokrasinin temeline insan haklarını, çoğulculuğu, hukukun üstünlüğünü ve azınlık haklarını koyuyoruz.



Özgürlükçü demokrasinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından bir hak, devletin de vatandaşlarına bir borcu olduğunu söyleyebiliriz.



Demokratik toplumu yorumlayan AİHM, demokratik kurumların etkin çalıştığı, çoğunluğun hakim olduğu ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı sistemdir tanımını yapıyor.



Raporda yaptığımız analizin dayandığı önemli bir nokta da, bugün Türkiye’de örtülü bir olağanüstü hal düzeni olduğudur. Olağanüstü hal, her şeyden önce olağanüstü yargılama usulü demek. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’ndaki hükümler ve bu yasalarda AKP’nin yaptığı değişiklikler bu açıdan özellikle ciddi sorunlar içeriyor. Polise neredeyse “dur” ihtarı yapmadan ateş etme yetkisi verilmiş durumda. Tutukluluk süreleri cezalandırmaya dönüşmüş durumda. Raporumuzda bu saptamaları yaptıktan sonra CHP’nin önerileri yer alıyor…”

İŞTE CHP’NİN DEMOKRASİ RAPORUNUN TAM METNİ

KILIÇDAROĞLU'NUN DEMOKRASİ RAPORU KONUŞMASININ TAM METNİ