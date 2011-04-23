İŞTE CHP'NİN 'ÇILGIN' PROJELERİ

T24- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan seçim beyannamesinde CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Çılgın" İstanbul projesine, “Cazibe merkezleriyle kentleşen Anadolu” ve “Dünya Kenti İstanbul” projeleriyle yanıt verdi. Projelere göre, Adana Mersin bölgesi Singapur modeliyle ticaret merkezi haline getirilecek, İzmir Tayland gibi bir sağlık turizm merkezi, Samsun, Şangay modelinde bir marka kent olacak. İstanbul ise Londra ve Paris ile birlikte Avrupa’nın en önde gelen üç küresel kentinden biri konumuna getirilecek. Ulaşım sorunu 3. köprü yerine yüzer viyadük projesiyle çözülürken, kentin çölleşmeden kurtarılması için mevcut köprülerin bile yeniden inşaası değerlendirilecek.















CHP’nin seçim beyannamesinde “Kentleşen Anadolu” ve “Dünya kenti İstanbul” projeleri şöyle anlatıldı:

Cazibe merkezleriyle kentleşen Anadolu

• Adana-Mersin Bölgesini Singapur çapında bir ticaret merkezi haline getireceğiz. Hazar Bölgesi, Rusya ve Ortadoğu petrol ve doğalgaz kaynaklarının buluşma noktası olan bölgeyi, gerekli altyapı projelerinin tamamlanmasıyla başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyaya petrokimya, demir-çelik, tarımsal sanayi ve gübre gibi ürünlerin ihracat merkezi konumuna getirecek, bölgeye Singapur’un gördüğü işlevi kazandıracağız.

• Kars-Ardahan-Iğdır Bölgesini, Çin-Avrupa ve Kafkasya-İran-Avrupa arasındaki mal ticareti güzergâhı üzerinde önemli bir lojistik üs olarak yapılandıracağız. Kars’ı, Kars-Tiflis-Bakü ve Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu projelerinin tamamlanması, bunlara paralel olarak ro-ro ve ro-la gibi taşımacılık sistemlerinin kurulması, Türkiye’nin tır parkı kapasitesinin bir kısmının bölgeye kaydırılması ve antrepo, depolama tesisleri ve gümrük sahalarının oluşturulmasıyla Doğu-Batı ticaret koridoru üzerindeki en önemli lojistik merkezlerinden biri haline getireceğiz. Böylece Türkiye’nin yüz milyar dolar olarak tahmin edilen lojistik potansiyeline ulaşması için önemli bir adım atacağız.

• İzmir’i, Tayland gibi bir sağlık turizmi merkezi haline getireceğiz. Gerekli yasal düzenlemeleri yaparak hem sağlık hizmetleri sunma kapasitesi hem de turizm potansiyeli ve altyapısı güçlü olan İzmir’i küresel çapta kabul gören bir sağlık turizmi merkezi haline getireceğiz. Böylece İzmir’inküresel ölçekte yüz milyar doları aşan dünya tıp turizmi pastasından en az yüzde on pay alması ve bir milyonun üzerinde hasta-turisti ağırlamasını sağlayacağız. Buna paralel olarak, sağlık turizmi kapasite artışının da tetiklemesi ile İzmir’i dünya ölçeğinde üretim yapan bir biyomedikal sanayi devine dönüştüreceğiz.

• Samsun’un gemi inşa ve tamir sanayi alanında Şanghay gibi bir marka kent olmasını sağlayacağız. Karadeniz’in artan ticari önemi, bölgedeki deniz ticaret potansiyeli ve gemi trafiği yoğunluğu dikkate alındığında gemi inşa ve tamir sanayi merkezi olmaya son derece uygun olan Samsun’un bu alanda marka kent yapılması için gerekli altyapı yatırımlarını devlet eliyle tamamlayacağız. Bölgede gemi inşa sanayi serbest bölgesi kuracak, böylece makine imalat sanayinin de gelişmesini sağlayacağız.

• Dünya fındık fiyatının Almanya’da değil Trabzon-Ordu-Giresun Bölgesinde belirlenmesini sağlayacağız. Dünya fındık üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği bölgede lisanslı depoculuğu hayata geçirecek ve dünya fındık fiyatlarının belirlendiği bir fındık borsası kuracağız. Buna paralel olarak fındığı girdi olarak kullanan gıda sanayini de geliştireceğiz.

• Diyarbakır-Mardin-Adıyaman-Urfa Bölgesi’nin inanç, kültür ve gurme turizmi merkezi haline getireceğiz. Diyarbakır Sur İçi boşaltılarak gerekeli restorasyon çalışmaları yapılacak ve Sur İçi’ne butik oteller, restoranlar, sanat galerileri, müzeler yapılarak bölge bir turizm merkezi haline getirilecek. Mardin, Adıyaman ve Urfa’nın turist ağırlama kapasitesi arttırılacak, tarihsel mekânları hızla restore edilecek, bölgenin yemek kültürü potansiyelinin turizm amaçlı kullanılabilmesi için güçlü teşvikler verilecektir. Turistlerin bir-iki gün yerine daha uzun süreli konaklamalarını sağlamak üzere bölgenin bir paket olarak tanıtılması ve pazarlanması sağlanacaktır.

Güçlü başkent Ankara

• Başkent’in içinin boşaltılmasına izin vermeyeceğiz. Ankara’nın başkent işlevlerini güçlendirecek, eğitim, üniversite ve planlama kurumları merkezi olan Ankara’nın tüm Anadolu kentlerine bilim, Ar-Ge ve yüksek teknoloji önderliği yapmasının yolunu açacağız.

• Ankara’yı, Anadolu’nun hava, kara ve demiryolu ulaşımı ve Türkiye’nin ana iletişim merkezi konumuna getireceğiz.

• Ankara’yı tüm Anadolu kentlerinin izleyeceği bir ideal kentleşme modeli konumuna getireceğiz.

Dünya kenti İstanbul

• İstanbul’u, Londra ve Paris ile birlikte Avrupa’nın en önde gelen üç küresel kentinden biri konumuna getireceğiz.

• İstanbul’a yönelik doğaya saygılı ve sağlıklı gelişmeyi öngören nitelikli işgücü temelinde hizmet sektörü ağırlıklı büyüme bir büyüme politikası benimseyeceğiz.

• Kültürde, bilimsel araştırmalarda ve yaratıcılıkta dünya kentleriyle yarışır halde yüksek katma değer yaratan bir İstanbul var edeceğiz.

• İstanbul vizyonu ve politikalarımızı kent üzerindeki yoğun nüfus baskısını azaltma ilkesi ile uyumlu olarak geliştireceğiz.

“YARATICI KENT” İSTANBUL







• Mühendisleriyle, akademisyenleriyle, sanatçılarıyla, medya mensuplarıyla, tasarımcılarıyla, mimarlarıyla, düşünce önderleriyle, analistleriyle, bankacılarıyla, danışmanlık hizmeti verenleriyle ve diğer tüm vasıflı işgücüyle İstanbul’u, ilham veren, marka ve tasarım odaklı, yenilikçilikte (inovasyon) önder bir “yaratıcı kent” haline getireceğiz.

• İstanbul’un yaratıcı kent özelliğini geliştirecek tüm toplum kesimlerini destekleyecek; onların kendilerini en iyi biçimde geliştirecekleri meslek ve kentsel yaşam ortamını yaratma konusunda tam bir bilinç ve kararlılık içerisinde hareket edeceğiz.

BİLİŞİM KENTİ İSTANBUL

• İstanbul’da yaratıcı kesimi büyüklük ve kapasitesi bağlamında geliştirerek kentin ekonomik dinamizminin itici gücü haline getireceğiz.

• İstanbul’un tüm Türkiye’den, bölgeden ve dünyanın her yerinden en yüksek düzeyde ziyaretçi, vasıflı işgücü ve yatırım çekerek hızla zenginleşen bir kent olmasını sağlayacağız.

• İstanbul’u dünya çapında yüksek kalitede eğitim ve mesleki eğitim veren kurumların merkezi haline getireceğiz.

• İstanbul’da vasıflı insan sermayesini artıran en önemli etken olan bilgi ekonomisine, özellikle bilişim teknolojisi altyapısına yatırım yapacağız.

• Kamu ve özel sektör tarafından sağlanan AR-GE harcamalarının Avrupa’daki ana üslerinden birinin İstanbul olmasını hedefleyeceğiz.

ENTELLEKTÜEL KENT İSTANBUL

• İstanbul’u sayılı dünya kentlerinden biri yaparak vasıflı işgücü ve yaratıcı sınıflar tarafından tercih edilebilirliğini arttıracağız.

• İstanbul’da bilişim ekonomisini desteklerken eşzamanlı olarak kültür sanayisini de teşvik edeceğiz. Kenti, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve coğrafi konumu ile küresel bir kültür merkezi konumuna getireceğiz.

• İstanbul’un tüm kültürel yönlerini destekleyecek; bütün dünyaya, kafeleriyle, tiyatro salonlarıyla, sanat galerileriyle, dünya mutfakları ve yerel mutfağın seçkin ürünlerini sunan restoranlarıyla, konser salonlarıyla, antika galerileriyle, sinema stüdyolarıyla, tasarım atölyeleriyle, festival alanlarıyla, özel pazar yerleriyle canlı bir kent imajı sunacağız.

KÜLTÜR KENTİ İSTANBUL

• Her tür insanın kabul gördüğü, farklı kimlikleri barış içinde barındıran ve çeşitliliği pozitif bir güç olarak gören bir İstanbul yaratacağız. İstanbul’u farklılıkların ahenk içinde yaşadığı hoşgörü ortamının bölgedeki temsilcisi bir kent haline getireceğiz.

• Yaratıcı etkinlikleri ve üretkenlikleri artıracak çokkültürlü kent çevresi için yerel yönetimlerin geniş bir hoşgörü anlayışına sahip olmasını, canlı ve zenginleşmiş bir kent yaşamının vazgeçilmez ön koşulu olarak benimseyeceğiz.

• İstanbul’u her dinin, mezhebin, etnik grubun, ırkın, cinsel yönelimin, cinsiyetin ve milliyetin özgürce yaşadığı hoşgörülü bir kent projesi olarak ele alacağız.









3. KÖPRÜ YERİNE YÜZER VİYADÜK

• İstanbul’un başta ulaşım sorunu olmak üzere tüm alt yapı sorunlarını çözecek, Avrupa’nın yaşam kalitesi en yüksek kentleri arasında yer almasını sağlayacağız.

• Tarihi ve kültürel dokuyu koruma önceliğini elden bırakmadan kentin yer altı raylı ulaşım alt yapısını dünya kentleri seviyesine getirecek, metro ağını en kısa zamanda en az 80 km’lik uzunluğa ulaştıracağız.

• Deniz ulaşımını kara ulaşımına zayıf bir alternatif olmaktan çıkaracak, İstanbul ulaşım ağının odağına yerleştireceğiz.

• Dünya’nın her gelişmiş kentinde, ortak kültürün yeşerdiği, kentlerin karakterlerinin oluştuğu meydanlardan yoksun olan İstanbul’da, İstanbulluların kamusal alanda var olabilecekleri alanlar yaratacağız.

• İstanbul’un doğasını tehdit eden ve ulaşım sorununu çözümsüzlüğe sürükleyecek 3. köprü projesinin yerine yüzer viyadük ve mevcut köprülerin yeniden inşası da dahil olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirerek, yeşili katledilmekten, Kenti çölleşmekten kurtaracağız.

• İstanbul’un olası bir afete en iyi şekilde hazırlanması için bir an bile kaybetmeden deprem iyileştirme planını eksiksiz uygulayacağız.