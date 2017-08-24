İşte CHP'nin Adalet Kurultayı programı; ne zaman başlayacak, kimler katılacak?

CHP, Çanakkale’de 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Adalet Kurultayı’nın 4 günlük programına ilişkin kitapçık çıkardı. Kurultay, 26 Ağustos cumartesi günü saygı duruşu, İstiklal marşı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından resmen açılış yapıyor. İl ve ilçe örgütleriyle coşkulu bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılacağına dikkat çekilen kitapçıkta, ‘Adalet’ temalı ana oturumlar ve Gençlik Çalıştay’ları programları yer aldı. 12 maddede toplanan ‘Adalet Kurultayı Temel Kuralları’na göre, ‘Konuşmacılar özgürce kendi düşüncelerini açıklayacaktır. Hiçbir konuşmacı dile getirdiği görüşleri nedeniyle sataşmalara maruz kalmamalıdır” denildi.

‘Terör, nefret söylemi, ırk ve etnisite ayrımcılık’ uyarısı

4. maddede ise, “Adalet Kurultayında konuşmaların sınırını genel hukuk ve evrensel düşünce özgürlüğü standartları belirler. Konuşmacılar terörü, şiddeti, suçu övemez, nefret söylemi kullanamaz ırk, etnisite ya da inanca dayalı ayrımcılık yapamaz. İçeriği açıkça suç teşkil eden konuşmalara oturum yöneticileri tarafından müdahale edilecektir” ifadesine yer verildi.

“Adalet için bir tuğla da sen koy”

Kurultay programında, “Hafıza Sokağı” başlıklı temada, geçmiş dönemlerde haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanlar ve katledilenler anılacak. “Adalet için bir tuğla da sen koy” başlığı altında katılımcıların da katkısıyla ‘Adalet Anıtı’ oluşturulacak. ‘Adalet Kutusu’ ile katılımcılardan kendi hikayeleri toplanacak. “Fikrini Söyle” başlığında ise Türkiye’nin geleceğinde adaletin güçlü bir biçimde tesisi konusunda beyin fırtınası yaratılarak fikir alışverişinde bulunulması amaçlandı.



‘Adalet Kurultayı Temel Kuralları’ şöyle belirlendi:

1. Adalet Kurultayı Çanakkale Savaşlarının geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz, Aziz Şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır.

2. Panellerde ve Çalıştaylarda sadece önceden belirlenen konuşmacılara söz verilecektir. Katılımcılar tüm Panelleri ve Çalıştayları izleyebilecektir. İzleyicilerin katkısı panel ve Çalıştayları yönetenlerin belirleyeceği ve duyuracağı kurallara uygun şekilde olabilecektir.

3. Konuşmacılar özgürce kendi düşüncelerini açıklayacaktır. Hiçbir konuşmacı dile getirdiği görüşleri nedeniyle sataşmalara maruz kalmamalıdır.

4. Adalet Kurultayında konuşmaların sınırını genel hukuk ve evrensel düşünce özgürlüğü standartları belirler. Konuşmacılar terörü, şiddeti, suçu övemez, nefret söylemi kullanamaz ırk, etnisite ya da inanca dayalı ayrımcılık yapamaz. İçeriği açıkça suç teşkil eden konuşmalara oturum yöneticileri tarafından müdahale edilecektir.

5. Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerini ifade etmek isteyen katılımcılar alanda bulunan Adalet Kutularına görüş ve düşüncelerini yazılı olarak bırakabilecek bu görüş ve düşünceler daha sonra kitap haline getirilerek yayınlanacaktır.

6. Konaklama alanlarının girişinde emniyet görevlilerince bütün katılımcıların güvenlik kontrolü yapılacak ve arama yapılmadan hiç kimsenin alana girmesine izin verilmeyecektir.

7. Kurultay boyunca güvenliğimizi sağlayan polisimizin, jandarmamızın ve özel güvenlik görevlilerimizin tüm uyarı ve ikazlarına uyulacaktır.

8. Kamp alanında Atatürk posteri, Türk Bayrağı ile “Adalet” yazılı pankart ve dövizler kullanılacaktır. Hiçbir partinin, kurumun veya grubun bayrak, flama veya dövizinin açılmasına izin verilmeyecektir.

9. Bu Kurultayın sloganı Adalet Yürüyüşünde olduğu gibi “Hak, Hukuk, Adalet”tir. Bu slogan dışında hiçbir slogan atılmayacaktır.

10. Kurultay boyunca çevrenin ve ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasına azami dikkat göstermemiz gerekmektedir.

11. Kamp alanının bulunduğu bölgenin SİT alanı ve Milli Park olması nedeniyle yanıcı madde içeren materyaller kullanılmaması, ateş yakılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Mümkün olan en yüksek katılım ve başarı sizlerin katkı, özveri ve dayanışmasıyla sağlanacaktır.

12. Kamp alanında konaklamak isteyenlerin kurultay öncesi bulundukları yerlerdeki CHP İl ve İlçe Başkanlıklarına başvurmaları halinde her türlü bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır.

CHP’nin 12 sayfalık Adalet Kurultayı kitapçığı için tıklayınız