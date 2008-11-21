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Spor

İşte Cassano'nun sırrı

İtalyan futbolcu Antonio Cassano'nun, bayanların gönlünü nasıl kazandığının sırrı ortaya çıktı.

21 Kasım 2008 02:00


İtalyan futbolcu Antonio Cassano'nun, bayanların gönlünü nasıl kazandığının sırrı ortaya çıktı.

Hayatını anlattığı 'Her şeyi söylüyorum' adlı kitabında "600-700 kadınla birlikte oldum" diyen ve gündeme damgasını vuran Antonio Cassano'nun bayanları nasıl etkilediği belli oldu.

Şu sıralar 17 yaşındaki İtalyan su topu oyuncusu Carolina Marcialis'le birlikte olan Cassano, ilişkilerinin yıl dönümünde yaptığı sürprizle sevgilisinin gönlünü bir kez daha kazandı.

Sevgilisine unutulmaz dakikalar yaşatan 26 yaşındaki Cassano, Marcialis'e tam 500 tane gül hediye etti. Cassano'nun bu ince davranışı karşısında çok mutlu olan Marcialis'in, yıldız futbolcuyla evlilik planları yapmaya başladığı belirtildi.

Bu arada Cassano'nun, sevgilisine yaptığı çiçek jestine daha önce de birçok kez başvurduğu öğrenildi.

Alman model sevgilisi Michell Hunziker'in kalbini de yine 500 gülle çalan Sampdorialı futbolcunun, çiçekçilere ödediği para merak konusu oldu.

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