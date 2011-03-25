İşte Bush'un işkence programı

T24

JESSEN'IN YAZDIKLARI 2009'DAN BERİ BİLİNİYORDU



İLK GERÇEK KANIT



Bush yönetimi yetkilileri yaptıkları açıklamalarda işkence tekniklerinin ABD’yi bekleyen yeni terör saldırıları hakkında istihbarat elde edebilmek için “terörle mücadele” tutukluları üzerinde son çare olarak kullanıldığı konusunda ısrarcıydı.Ancak Truthout’un ele geçirdiği ve bundan 20 yıl önce CIA’le kontratlı olarak çalışan bir prikolog olan Dr. John Bruce Jessen tarafından kaleme alınan elyazısı notlar bu tekniklerin tutuklular üzerinde kullanılmasıyla ilgili olarak bambaşka bir hikaye anlatıyor.Jessen’in notlarına göre işkence tutukluları “sömürmek” yani fiziksel ve ruhsal açıdan dirençlerini kırmak ve böylece hükümet yetkilileriyle işbirliği yapmalarını sağlamak için kullanıldı. Notlarda bir gözaltına alan kişinin tutukluda uyum yaratmak için gözaltı baskı tekniklerini nasıl kullandığı anlatıldı.ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nin 2009’da yayımladığı bir raporda, Jessen’in Nisan 2002’de Pentagon’a sunulan ve Guantanamo’nun yanı sıra Irak ve Afganistan’daki cezaevlerinde kullanılan “Taslak Sömürü Planı”nın yazarı olduğu belirtilmişti. Ancak Jessen’in katkısının boyutu tam olarak bilinmiyor, çünkü belge gizli sınıfında değerlendiriliyor.Jessen aynı zamanda Şubat 2002’de Guantanamo için hazırlanan “Tutuklu Yönetim Tavsiyeleri” el kitabının da yazarlarından biriydi.Dahası Silahlı Hizmetler Komitesi’nin raporu Bush yönetiminin onayladığı işkence taktiklerinin, düşman eline düşmeleri ve Cenevre Konvansiyonu’nu ihlal eden “yasadışı sömürü”ye maruz kalmaları ihtimaline karşı Jessen gibiler tarafından eğitilen ABD askeri personelinin hayatta kalma eğitim egzersizleri temelinde hazırlandığını ortaya koydu.Jessen’in Hava Kuvvetleri hayatta kalma eğitim kursu için hazırlanan notları üzerinde “geriye mühendislik” tekniği kullanılarak Bush yönetiminin işkence programı oluşturuldu. Ancak notlarda Silahlı Hizmetler Komitesi’nin raporuna kıyasla çok daha fazla detay yer alıyor.Notlarda hayatta kalma eğitimi öğrencilerinin tutuklanmaları halinde, “stres aşısı” geliştirebilecekleri, “bilişsel” ve “ifşa teknikleri” kullanarak “sorgu ve işkenceyle savaşabilecekleri” ifade edildi.Dokuz yıl sonra ortaya çıkan bu belgeler Bush yönetiminin işkence programının ve tutukuları “güçlendirilmiş sorgulama teknikleri”ne maruz bırakmanın arkasındaki mantığın detaylarını ortaya koyan ilk gerçek kanıt.Jessen’ın notları Truthout’a üst düzey Hava Kuvvetleri subayı Michael Kearns tarafından teslim edildi.Kearns ve patronu Roger Aldrich Jessen’i Mayıs 1989’da işe aldı. Geçmişte binlerce askeri eğitmiş olan Kearns Jessen’in hayatta kalma kurslarının sayısındaki artıştan dolayı işe alındığını söyledi.