İşte bizim Altın Kızlar

Resmen arandım, tiyatro zevkimi tatmin etmek istedim

Hülya Koçyiğit (Dorothy/İsmet)

Aman nazar değmesin, cicim aylarındayız!

Zeki geçinirim ama saftorik hallerim vardır!



Türkan Şoray (Rose/İnci):

Belli bir yaşa gelince hayat bitmiyor, bu kadınlar da en doğrusunu yapıyor!

Fatma Girik (Sophia/Safiye) Fatma Girik (Sophia/Safiye)

İstediğim rolü oynuyorum; the secret'a inandım

Nevra Serezli (Blanche/Gönül):

Dörtlü, Sabah gazetesinden Şirin Sever'e verdikleri röportajda, projeyi anlatıyorlar:"Dördü de orta yaşı geride bırakmış, dördü de dul. Fakat hepsi farklı karakterlerde, dört kadın arkadaş...Sürekli sevgili değiştiren, erkeklere düşkün Blanche...Taşralı, saf Rose...Mantığın ve aklın sesi Dorothy...Onun komik, dobra, çılgın annesi Sophia.80'li yıllarda Amerika'da milyonları ekran başına toplayan, tam yedi sezon yayınlanan Altın Kızlar, Türk versiyonuyla artık atv'de yayınlanıyor.Tam 57 kez Emmy ödüllerine aday olan, 10 Emmy ve üç Altın Küre ödülü alan dizi, Armağan Çağlayan'ın yapımcılığında Türkçe'ye uyarlandı ve Türk Sineması'nın efsane isimlerini bir araya getirdi: Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve tiyatrocu Nevra Serezli.Merak ettim; ekranın yeni fenomeni olmaya aday dizinin oyuncularını sette izledim; dört starın ilişkilerini, diyaloglarını, çalışma stillerini, 'ego'larını gözledim.Onların sahnelerini bitirmelerini beklerken de dayanamayıp, altı yıldır aklında olan projeyi hayata geçirmeyi başaran yapımcı Armağan Çağlayan'ı sıkıştırdım. İşte anlattıkları...- Düşündüğümden daha kolay, onu söyleyebilirim! Bence bir yapımcıya en gerekli şey, kimin neyi sevip neyi sevmediğini bilmek. Bu bulmacayı çözdüğünüzde iş çok kolaylaşır.- İlk bir haftada çözdüm; kim neye sinirlenir, neye sinirlenmez, kim neyi ister, neyi istemez, kim neden nefret eder çözerseniz hiç sorun kalmıyor.- Hayır! Mesela Hülya Hanım her gün öğlen yemeği getiriyor. Haşlanmış tavuk ve marul salatasından oluşan bir mönüsü var.Kendisiyle beraber herkese getiriyor. Herkes alıştı, öğlen olunca Fatma Hanım "Hazır mı yemek?" diye sesleniyor. Dışardan ben hiç böyle düşünmüyordum; üçü birbiriyle görüşmez sanıyordum.- Görüşme süreci iki buçuk ay sürdü.- Dizinin orijinalinin Amerika'da tutma sebebi, tam Amerika'daki toplumsal yalnızlaşmanın başladığı döneme denk gelmesi. İnsanlar, 'Aaaa böyle arkadaşlıklar da var, demek ki yalnız değiliz' deyip bu dört kadının hikâyesini çok sevmiş. Bence Türkiye de şu anda böyle bir dönemden geçiyor. Ekonomik kriz, garip bir yalnızlaşma... Bu, iyi gelecek bir proje.- Bütün dünyada güçlü oyuncuların, inandıkları projelerde birbirlerine destek verdiklerini biliyoruz, misafir sanatçı bile oluyorlar. Bunlar da seyircinin çok hoşuna gidiyor. Çok uzun yıllar; bizim yönetmenler, senaristler, yapımcılar da çok arzu etti bizleri bir araya getirmeyi fakat olmadı.- Bilmiyorum, demek hazır değilmişiz.- Hazırız. Daha olgunuz; hırslarımız, kıskançlıklarımız bitti, duygularımız saygıya dönüştü.- Yoo, ben çok arzu ettim içinde olmayı.- Evet, ben hep drama oynadım. Ama sitcom yapmayı isterdim hep. Tiyatro oyunculuğunu yaşamak istiyordum; tiyatro eğitimi görüp de tiyatro yapamamanın sancılarını yaşıyordum. Arandım yani, tiyatro zevkimi tatmin edeyim istedim.- Evet ama projeyi kabul edince 26 bölümü tekrar izledim.- Bu erkek görüşü, bakışı! Ben size bir şey söyleyeyim; 196 tane sinema filmi yapmışım 46 senede...- Hakikaten maşallah dedirtiyor değil mi? Her tür karakteri canlandırmışım; köylüsünü, kentlisini, çalışanını, entelektüelini, cahilini... Bu dizideki kadınlar benim daha önce canlandırdığım karakterlerden daha farklı geldi bana.- Herkesin kafasında bir imaj var; Hülya Koçyiğit deyince masum, zarif, ince, narin, kırılganlık geliyor akla. Şimdi maskülen bir tipi oynuyorum, düşünsenize!- Aldatılmış, 38 senelik bir evlilikten sonra kocayı genç bir kadına kaptırmış İsmet. İç kırgınlığı, kızgınlığı ve intikam alma duygusuyla yaşıyor. Yalnız kalmış, hayat devam ediyor, ancak bu mücadele esnasında bakmakla yükümlü olduğu bir de annesi var. Anne, hayatı boyunca onu engellemiş, alay etmiş. Kişiliğinde kendine güvensizlik var, bu yüzden hırçın!- Neden komik biliyor musun? Gerçek olduğu için. Yaşadıklarımıza bir kamera tutulsa, ne komik olduğu çıkar ortaya.- Türkiye'de bazı şeyler için ilk olacak bu dizi. Bize nasip oldu! Zannediyorum kadınlar kulak kabartacak, gözlerini açarak izleyecek. Çünkü bu konuları konuşanlar, onların çok uzun yıllardır tanıdığı, çok uzun yıllardır takip ettiği, güvendiği ve yanında durduğu, onun gibi olmak istediği kadınlar.- Biz uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz, birbirimizle bugüne kadar en küçük tatsız bir şey yaşamadık ama sık sık da bir araya gelmedik. Şimdi birbirimizi keşfediyoruz, mutluyuz, keyif alıyoruz.- Hiç dediğim dedik biri değilim, hep rica eden, güler yüzlü... Şimdi içimden başka bir kadın çıkarmak için uğraşıyorum resmen! (gülüyor) Ve kendimi deniyorum....- Çok zormuş! Zorlanıyorum açıkçası.- Ben eşimle bir ömür bitirmeyi tercih ederim doğrusu!- Yoo, şu anda olmuyor. İleride yorgunlukla birbirimizin saçını başını yolar mıyız bilemiyorum. Şaka bu tabii! Önce Fatma Girik vardı sinemada, sonra Türkan Şoray, arkalarından da ben geldim. Ben onları tanıyarak, o saygıyı, mesafeyi koruyarak, onlara öncelik vererek çalıştım.O yüzden de geçimsizlik olmaz.- İlk bölümü beraber izledik. Kendimizi çok eleştirdik, saçımızı başımızı yolduk.Fakat seyircinin tepkisi, özellikle Fatma'nın yarattığı anne karakteriyle ilgili çok olumluydu, çünkü Fatma o role çok müsait.- Her zaman sinema setini tercih ederim, bu değişmez. Dizide, seyirciyle daha çabuk diyalog kurabiliyorsunuz ama zamanla yarışıyorsunuz. Bizim yaşımız sözkonusu olunca, bu da çok yorucu oluyor. Zamanla yarışmak hoşuma gitmiyor açıkçası.- Bunun bir tek ölçüsü var; gerçekten halkın bu kadınları sevmesi, benimsemesi, izlemek istemesi, merak etmesi.- Sevecekler ama biraz zaman alacak.Çünkü neticede bir Amerikan dizisini Türkleştirmeye çalışacağız.- Tabii ki sette yaşayacağımız hava cazip geldi. Köklü bir dostluk var aramızda. Çalışma temposundan falan sık sık görüşemiyorduk, hiç düşünmeden 'ne güzel, her gün birlikte olacağız' duygusuyla kabul ettim.- Hayır, Yeşilçam'da en çok film çekildiği dönemlerde bile aramızda böyle bir rekabet duygusu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz belli bir yerdeydik, hepimizi seyircimiz belli bir yere, kalbine koydu. Setlerde birlikte olmasak bile, özel yaşamımızda birlikte oluyorduk. Yani birlikte oynamamız teklif edildi de reddettik gibi bir durum olmadı. Bir de kadın oyuncular dramada oynardı, komedi pek yapılmıyordu.- Hiç izlemedim. Şu an izleyebilirim ama izlemek gelmiyor içimden.- Hayır, ben bunu çok başka bir şey olarak görüyorum. Oradakiler Amerikan toplumunun kültürü ve yaşantısı.Senaristler bize uymayan her şeyi değiştiriyor. Güncel diyaloglar konuyor, bize adapte ediliyor senaryo.- Kadın sığınma evinde çalışıyorum.Çok iyi niyetli, patavatsız, saf hayaller kuran, endişeli bir kadın. Rolümü çok sevdim, bana birebir o kadar uyuyor ki...- Benim de çok saftorik hallerim vardır (gülüyor). Zeki geçinirim falan ama... Ben çok inanırım.Kalbim temiz olduğu için karşımdakinin hin tavırlarını anlayamam, çok iyi niyetli yaklaşırım. Ama zaman zaman! (kahkahalar atıyor)- Çok zor! Ağlamak ve ağlatmak kolay da, güldürmek çok zor. Mesela fıkra anlatmak bile ayrı bir sanattır, insanlar gülmeyip put gibi durabilir.Oyuncu olarak da abartısız, doğallık içinde o komikliği sunabilmek önemli.- Ben çok komiğimdir biliyor musunuz? Çok gülerler bana, inanılmaz komiğimdir. Hepimizin içinde vardır o çocuk taraf ya, bende aşırıdır.- Dram tabii ki! Hüzne çok yatkınım ben, müthiş özdeşleşiyorum, tatmin oluyorum, mutlu oluyorum.- Biliyorsunuz işin en heyecanlı tarafı o. Nereden buluyorlarsa telefonumu, telesekreterime inanılmaz güzel mesajlar bırakmışlar.- Hayır, mesela gazetede röportajım çıkar, ben üç gün sonra bakarım!- Bu dizideki arkadaşlarım olursa isterim ama sürekli değil tabii! (gülüyor)- Yalnızlığı seviyorum ve yalnızlığım bana yetiyor. Zaten benim dünyamı kızım çok dolduruyor, mesleğim çok dolduruyor. Başka şeye gerek kalmıyor.- Hiç izlemedim o diziyi, bilmiyorum.- İzlemedim, çünkü hiç beni ilgilendirmiyor o dizi. Filmin konusu ilgilendiriyor sadece. Üç tane, bana göre zavallı kadın, aralarında da bir anne, hiçbir şeyden mutlu olmuyorlar. Anne de çok dobra bir kadın. Kendi kızına söylediği şeyleri ötekilere de söylüyor. O Amerikan ailesi, bu Türk. Ben Sophie değilim, Safiye'yim.- Benim yerime koy kendini; hangisi kızım olabilir?- Ben kendime yakıştıramam ki! Zaten bana yakışmayan rolü de teklif etmezler. Fatma Girik bunu oynar, bilirler!- Hülya, Türkan, Filiz ve ben; dört yapraklı yonca olarak bu filme başlayacaktık, bir arada olacaktık, beni çeken şey buydu. Ama Filiz'in yerine Emel Sayın geldi, o gitti, Filiz bir daha geldi, bir daha gitti.- Yoo ama bizden biri daha eksilseydi, o başka bir dizi olurdu, oynamazdım! Mesela her bölüme konuk oyuncu çağırıyorlar; koştura koştura gelip oynuyorlar. Böyle bir büyü bu işte!- Gurbet Kadını, sonra Hasret'i yaptım. Bir buçuk sene oldu.- Yok canım, 52 seneden sonra neyi özleyeyim! 66 yaşımdayım, 14 yaşımdan beri oynuyorum...- Çok eskiden...- Bana 'Gel 18 yaşındaki bir kızı oynayacaksın,' deseler, 'Ne diyorsun ya,' derim. Ama Sophie gibi bir kadını oynamak korkutmaz. Niye korkutsun ki, ben sanatçıyım, her rolü oynarım.- Deli dolu, çok dobra, yeri geldiğinde kızına olmayacak laflar eden, kendiyle gırgır geçen biri.- Bunu seyircinin söylemesi lazım ama öyle biri değilim pek....- 52 senedir kimseyi bekletmedim. Gelirim, hemen makyaj yaptırır otururum. Çabuk çabuk olsun her şey, bitirelim evimize gidelim isterim.Halbuki yeri gelmiş, tak diye söylemişim, hoş bir şey. 'Boşver,' diyorlar. Boşverse boşver!- Daha dışarı çıkamadık ki.(Kahkahalar) Bir çıksak alacağız.Gecenin bir yarısı gidebiliyoruz.- Kadınlar bir yaşa geldikleri vakit, dul kaldıkları vakit hayat bitmiyor; o yüzden bu kadınlar doğrusunu yapıyor. Ekonomik durumları da iyi. Bunlara boşuna mı sordum; 'Siz motor musunuz?' diye! (gülüyor) Demek ki kadınlar arası dayanışma olduğu vakit her şey mükemmel olabiliyor.- Ayol ne iknası, hemen 'Evet' dedim! (gülüyor) Armağan (Çağlayan) telefon açtı, 'Bir bölümlük konuk oyuncu rolü var, oynar mısınız' diyecek diye bekliyorum. "Blanche rolünü hatırlar mısınız, onu oynamanızı istiyorum," deyince bir sessizlik oldu. Çünkü yıllarca çok severek izlediğim, 'Bir gün oynarsam bu rolü oynarım' dediğim rolü teklif etti bana! Uçtum tabii...- Aynen öyle! İlk haber çıktığında içim burkuldu. Sanatçıların bir kıskançlık huyu vardır, güzel rolleri kıskanırız biz. Meryl Streep'i de, Helen Mirren'ı da kıskanırım! Çünkü aynı yaşlardayız ve onlar çok başarılı, çok güzel film teklifleri alabiliyorlar, bizim yaşımızda biraz zor oluyor öyle rollerden teklif almak. Dolayısıyla bu dizinin haberini görünce 'Ayy keşke ben de olabilseydim,' demiştim. The Secret'e inanmaya başladım.- Evet gerçekten, yukarıya yolladım.- Hayır çünkü yola çıkış zaten sinemanın starlarını bir araya getirme esprisiydi. Dört tane tiyatrocu kadın diye yola çıkılsa, herhalde akla gelirdim ben de.- Böyle bir klişenin içine girmek, ille de 'güzel kadın, genç kadın, yakışıklı adam tutar' demek çok saçma; ne sinemada, ne tiyatroda buna inanmıyorum. İyi senaryo, iyi çekim, iyi oyuncular, kaliteli yapım her zaman yerini buluyor; o zaman güzellikler ve gençlik arka planda kalıyor. Hikâyeye, oyunculuğa konsantre oluyorsunuz tamamen. Bu dizi yıllar önce Amerika'da oynadığı zaman, bizim yaşlardaki kadınların başarısıydı. Burada da senaryo çok kuvvetli; çok mantıklı ve çok matematiksel yazılmış.- Senaryo 80 yıllarının Amerikası'nda olanlarla tercüme edilirse hiçbir esprisi kalmaz ki! Başarı bugüne uyarlamak, bize yakınlaştırmakla olur.- Akıllıca kullanılırsa neden geçmesin? Zaten senaryo haftalık yazıldığı için bu güncel espriler kaçırılmayacak sanırım.- Kendi güzelliğiyle, genç kalabilmesiyle, dünyaya tatlı bakışıyla öne çıkan bir tip.Aslında göründüğü kadar boş ve lay lay lom bir tip değil, komedi unsurunu çıkaracağı için fazla kadınsı. Erkeklere düşkünlüğü sadece dilinde olan kadınlar var ya, biraz onlardan.Erkeklere asılmaya meraklı ama arkadaşının sevgilisi söz konusuysa, 'Dur bakalım,' diyecek kadar da dürüst ve mert.- Bence farklı.- Çok zor! Tiyatroda bunu yapmak çok kolaydır; seyircinin enerjisini alır ona göre zamanı ayarlarsınız. Ekranda ise bunu ancak çok başarılı ekiple hissettirebilirsiniz.