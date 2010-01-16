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Dünya

İşte Bin Ladin’in yeni hali

ABD tarafından başına 25 milyon dolar ödül konulan, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in, Amerikan istihbarat servisi tarafından şimdiki halini yayınladı.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD tarafından başına 25 milyon dolar ödül konulan, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in, Amerikan istihbarat servisi tarafından şimdiki halini yayınladı.



FBI uzmanları 2007’den beri ortalarda görünmeyen 52 yaşındaki Ladin’in dijital yaşlandırma teknolojisi kullanarak günümüzde nasıl görünebileceğini ortaya çıkardı. Görüntüler Ladin’i hem geleneksel kıyafetleri içinde hem de Batılı görünümünde resmetti. Diplomatik Güvenlik Tehditleri İstihbarat ve Analiz Enformasyon Dairesi başkanı Robert Eckert, “Ladin’i yaşlandırarak göründüğünde ihbar edilmesini ümit ediyoruz. Yakalanmasına yardımcı olan 50 milyon dolarlık ödülü alacak” dedi.


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