İşte Bilal Erdoğan'ın polis takibinden görüntüler

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve 25 Aralık 2013’te operasyon için düğmeye basılan ancak adli kollukça yerine getirilmediği için askıya alınan yolsuzluk soruşturmasının dosyasında yer alan bazı görüntüler ortaya çıktı. Polis takibinde çekildiği anlaşılan fotoğraflar arasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile şüphelilerden işadamı Usame Kutub’un birlikte görüntüleri de yer alıyor. İlgili fotoğraflarda Başbakan’ın eski danışmanlarından Abdülkerim Çay, Bilal Erdoğan ve Kutub’a eşlik ediyor.

Kamuoyunda yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgası olarak bilinen soruşturma dosyasında yer alan fotoğraflarda Bilal Erdoğan, Kutub ve Çay’ın yanı sıra Star gazetesi ve Kanal 24 televizyon kanalının sahibi Tevhit Karakaya, Bosphorus 360'ın sahibi Cengiz Aktürk, Yasin El Kadı, El Kadı’nın oğlu Muaz Kadı, İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Sahibi Serdar İnan ve ünlü İtalyan mimar Federico Delrosso yer alıyor.

Alınan bilgilere göre, polis tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan iddialarda, söz konusu isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın satılmadığını tapusunu göstererek duyurduğu Etiler Polis Okulu’nun arazisini almak için hazırlık yaptıkları, İtalyan mimarın da proje için getirildiği yer alıyor.

İşte o görüntüler: