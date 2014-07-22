İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forma reklamı

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları İngiltere'nin Leeds kenti yakınlarında kamp yaptığı otelde tanıtıldı. Siyah beyazlı külübün forma tanıtımında 33 yıllık çalışanı Süreyya Soner de oynadı.

Tanıtımda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt de birer konuşma yaptı.

Malzemeci Sürreyya Soner'e jest

20 yıldır çoğu futbolcudan siyah beyazlı kulübe daha çok emek veren malzemeci Süreyya Soner de reklam filminde oynadı.

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