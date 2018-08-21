İşte Beşiktaş'ın son bombası Karius transferinin detayları!

Beşiktaş ile Premier Lig’in önde gelen takımlarından Liverpool arasında, Alman file bekçisi Loris Karius için varılan anlaşmanın detayları belli olmaya başladı.

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Siyah beyazlılar, Alman file bekçisi için, İngiliz kulübüyle 2 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2 yıllık kiralama bedeli olarak Liverpool'a 2.5 milyon Euro ödenecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, siyah beyazlı ekip, 2 yıl sonunda Karius'u kadrosuna katmak isterse 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan sözleşme gereği, İngiliz ekibi bir sonraki transferden de yüzde 20 pay alacak.

Liverpool'un bir sonraki satıştan pay alabilmek için Alman kalecinin 2021 yılında sonra erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı belirtildi.