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İşte Benim Stilim All Star’ın birincisi belli oldu

150 bin liralık ödül birinci ve ikinci arasında paylaştırıldı

26 Aralık 2015 11:20

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayımlanan yarışma programı İşte Benim Stilim All Star’da dün akşam final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, son defa kıyafetlerini giyerek juri karşısına çıktılar Yarışmada kazanan isim Ayşenur Balcı oldu.

Yarışmayı kazanacak olan birinciye verilmesi planlanan 150.000 TL’lik para ödülünün, yarışmanın sunucusu Öykü Serter’in canlı yayında sunduğu teklifi ve yarışmacıların da onayıyla birinciye 100.000 TL, ikinciye ise 50.000 TL olarak bölüştürülmesine karar verildi.

Büyük heyecanla beklenen final gecesinde, finale kalan isimlerin sıralaması ise şöyle oldu:

 

1. Ayşenur Balcı

2. Nihal Candan

3. Çiğdem Çelik

4. Özden Cerrahoğlu

5. Ayşegül Doğan

6. Gülşah Yılmaz

 

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