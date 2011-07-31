İşte beklenen anlaşma kararı

T24 - Beyaz Saray İletişim Direktörü Dan Pfeiffer, ABD'nin borcu ve bütçe açığı konusunda, Cumhuriyetçi Parti yetkilileri ile sürdürülen görüşmelerde bir anlaşmaya varılmadığını bildirildi. Pfeiffer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “birçok yanlış enformasyon dolaşıyor. Tüm haberlere karşın herhangi bir anlaşmaya varılmadı” yorumunda bulundu.



Bu arada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, e-mail yoluyla Cumhuriyetçi Parti milletvekillerine gönderdiği mesajda, borçlanma tavanı sorununda “görüşmelerin doğru yolda ilerlemesine karşın ciddi konuların kaldığını” bildirdi.





ABC GEÇİCİ ANLAŞMAYI DUYURDU



ABC televizyonu, Kongre kaynaklarına dayanarak, ABD'de borçlanma tavanının artırılması ve federal bütçe açığının azaltılması için çerçeve paket üzerinde geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu.



ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'daki azınlıktaki Cumhuriyetçilerin Lideri MitchMcConnell de CNN Televizyonunda yaptığı açıklamada, “federal borçlanma tavanını artırmak için 3 trilyon dolarlık bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını” söyledi. Bu konuda anlaşmanın “yakında” sağlayacağını umduğunu belirten McConnellanlaşmanın, yeni vergi artırımları getirmediğini, bütçe açığında daha fazla kesintiye gidilmesine zemin hazırladığını kaydetti.

Amerikalı milletvekilleri, ABD'nin 14,3 trilyon dolar tutarındaki borçlanma tavanını artırmak ve ABD'nin temerrüde düşmeyeceği konusunda finansal piyasaları rahatlatacak nihai anlaşmaya varmak için zamana karşı yarışlarını 2 Ağustos Salı gününe kadar sürdürecekler.

ABD'nin borçlanma tavanının yükseltilmesi ve bütçe açığının nasıl azaltılacağı konusundaki siyasi çıkmaz ülkenin “AAA” olan uzun vadeli kredi notunu kaybetme riskini ortaya çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ABD'nin bu sorunun üstesinden gelmezse kredi notunu düşürebileceği uyarıları uluslararası piyasalarda yankı buldu. ABD'nin borçlanma tavanı sıkıntısını aşamayarak temerrüde düşmesinin finansa piyasaları ve dolayısıyla küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği endişeleri yüzünden geçen hafta küresel borsalar geriledi, ABD doları değer kaybetti.



UMUT IŞIĞI YANDI



BORÇLANMA TAVANI NEDİR?





ABD yönetimi, askerlerin maaşları, kredi faizleri ve sağlık giderleri dahil faturalarını ödemek için toplam borç miktarı konusunda yasal bir sınırlamayla karşı karşıya bulunuyor. Şu anda mevcut borçlanma tavanı 14,3 trilyon dolar. Bu borçlanma tavanına mayıs ayında ulaşıldı.

Borçlanma tavanını artırma yetkisi sadece Kongre'nin onayıyla olduğu için ABD Başkanı Barack Obama yönetimi daha fazla borçlanamıyor.

ABD'de borçlanma tavanı, Birinci Dünya Savaşı'nda hükümetin finans ihtiyaçlarının karşılanmasını basitleştirmek için ilk kez 1917 yılında uygulandı. O zamandan bu yana borçlanma tavanı onlarca kez yükseltildi.

Kongre ayrıca hükümetin harcama taahhütlerini ve vergi artırma yetkisini belirliyor.

Bu Obama yönetiminin kazandığından fazla harcamasını ve aynı zamanda borçlanmasını imkansız kılıyor.

Finansal kriz ve ABD'nin kırılgan ekonomik koşulları hükümetin harcamalarının artmasına yol açarken, vergi gelirleri beklentileri karşılamadı. Bu ise hükümetin borçlanma oranını artırarak bütçe açığının büyümesine sebep oldu.





TARAFLARIN AYRILIK NOKTALARI



Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden Cumhuriyetçiler bütçe açığını kontrol altına almak istediklerini söyleyerek, bir anlaşma sağlanamaması halinde borçlanma tavanını artırmayacakları tehdidinde bulundu.

Her ne kadar Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe açığını düşürmenin hayati önem taşıdığını kabul etseler de bütçe açığının azaltılması ve borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda farklı planları bulunuyor.

Demokratların planı borçlanma tavanının 2,7 trilyon dolar artırılmasını ve bütçe açığının 2,2 trilyon dolar azaltılmasını öngörüyor. Bu plan, yaşlılar ve yoksullar için yürütülen sosyal programları koruyor ancak Cumhuriyetçilerin taleplerine taviz olarak yeni vergi gelirleri yaratmıyor.

Cumhuriyetçilerin iki aşamalı planı da hükümet harcamalarının 915 milyar dolar azaltılmasını, hükümetin borçlanma yetkisinin ise sadece 6 ay artırılmasını öngörüyor. Cumhuriyetçiler vergi artışına karşı çıkıyor ve harcamalarda Demokratların taleplerinden daha fazla kesintiye gidilmesini savunuyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner'ın planı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 210'a karşı 218 oyla kabul edildi ancak beklendiği gibi Demokrat çoğunluklu Senato'da ise reddedildi.

ABD Başkanı Barack Obama ve Demokratlar, Boehner'ın planını, federal hükümetin borçlanma tavanının “iki aşamada” yükseltilmesi ve gelecek yıl başında Kongre'de bir kez daha oylama yapılmasını öngörmesi yüzünden reddediyorlar. Çünkü Obama, tekrar seçilmek için uğraş vereceği 2012 başkanlık seçiminden önce Kongre'de benzer bir krizi yeniden yaşamak istemiyor.





2 AĞUSTOS'A KADAR ANLAŞMA OLMAZSA NE OLACAK?



Taraflar sürenin sona erdiği 2 Ağustos'a kadar nihai bir anlaşmaya varamazsa, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın deyimiyle bir “felaket” olacak. ABD Başkanı Obama da anlaşma sağlanamamasının ABD'yi yeniden resesyona sürükleyeceği uyarısında bulunuyor.

Borçlanma tavanının artırılmaması halinde ABD tarihinde ilk kez temerrüde düşecek ve bu durum hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi açısından istenmeyen sonuçlara yol açacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ABD'nin kredi notunu düşürecek, uluslararası kuruluşların elinde bulunan ABD Hazine tahvillerinin değeri düşecek ve yabancı kreditörler ABD bankalarındaki paralarını çekmeye başlayacak.

Ayrıca ABD'de kredi kartlarının, taşıt kredilerinin ve konut kredilerinin faizleri hızla yükselişe geçecek.

ABD'nin şu anda 14,3 trilyon dolar olan borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda süre 2 Ağustos'ta sona eriyor.