İşte BDP'nin bağımsız milletvekili aday listesi

T24- BDP, 39 ilde gösterdiği vekil adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 2007 seçimlerine göre aday sayısını arttıran BDP, KCK tutuklularından 6 kişiyi aday gösterdi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır’dan değil Hakkari’den aday oldu. DTP kapatıldıktan sonra siyasi yasak alan Aysel Tuğluk, kapatılan DEP milletvekilleri Leyla Zana ve Hatip Dicle, eski DEV-GENÇ lideri Ertuğrul Kürkçü ve EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, Radikal yazarı yönetmen Sırrı Süreyya Önder ve türkücü Ferhat Tunç adaylarlistesinde dikkat çeken isimler.
AKP'nin aday listesi için tıklayın
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CHP'nin aday listesi için tıklayın
BDP’nin 39 ildeki 61 adayı şöyle:
Adana: Murat Bozlak
Adıyaman: Veli Büyükşahin
Ağrı: Murat Öztürk, Halil Aksoy
Ankara 1: Cerciş Utaş
Ankara 2: Sadrettin Güvener
Antalya: İhsan Nergiz
Ardahan: Yüksel Avşar
Aydın: Mehmet Bayraktar
Balıkesir: Turan Cengiz
Batman: Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata
Bingöl: İdris Bağluken
Bitlis: Hüsamettin
Zenderlioğlu
Bursa: Mehmet Deniz Büyük
Denizli: Kemal Beler
Diyarbakır: Leyla Zana, Hatip Dicle, Nursel Aydoğan, Emine Ayna, Altan Tan, Şerafettin Elçi
Gaziantep: Akın Birdal
Elazığ: İsa Gürbüz
Erzurum: Sabahattin Yılmaz
Hakkâri: Adil Kurt, Esat Canan, Selahattin Demirtaş
Iğdır: Pervin Buldan
İçel: Ertuğrul Kürkçü
İstanbul: Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Mustafa Avcı
İzmir 1: Mehmet Tanhan
İzmir 2: Erdal Avcı
Kahramanmaraş: Mustafa Mamaklı
Kars: Mülkiye Birtane
Kırşehir: Faik Karadaş
Kocaeli: Emrullah Bingöl
Konya: Hacı Mehmet Bozdağ
Malatya: Gani Şavata
Manisa: Ayşegül Öztürk
Mardin: Ahmet Türk, Gülser Yıldırım, Erol Dora
Muğla: Şehbal Şenyurt
Muş: Sırrı Sakık,
Demir Çelik
Osmaniye: Kamuran Bablak
Siirt: Gültan Kışanak
Şanlıurfa: İbrahim Binici, İbrahim Ayhan
Şırnak: Hasip Kaplan, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız
Tunceli: Ferhat Tunç
Van: Kemal Aktaş, Özdal Üçer, Nazmi Gür, Aysel Tuğluk