İşte BDP'nin bağımsız milletvekili aday listesi

T24- BDP, 39 ilde gösterdiği vekil adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 2007 seçimlerine göre aday sayısını arttıran BDP, KCK tutuklularından 6 kişiyi aday gösterdi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır’dan değil Hakkari’den aday oldu. DTP kapatıldıktan sonra siyasi yasak alan Aysel Tuğluk, kapatılan DEP milletvekilleri Leyla Zana ve Hatip Dicle, eski DEV-GENÇ lideri Ertuğrul Kürkçü ve EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, Radikal yazarı yönetmen Sırrı Süreyya Önder ve türkücü Ferhat Tunç adaylarlistesinde dikkat çeken isimler.

AKP'nin aday listesi için tıklayın



MHP'nin aday listesi için tıklayın



CHP'nin aday listesi için tıklayın





BDP’nin 39 ildeki 61 adayı şöyle:

Adana: Murat Bozlak

Adıyaman: Veli Büyükşahin

Ağrı: Murat Öztürk, Halil Aksoy

Ankara 1: Cerciş Utaş

Ankara 2: Sadrettin Güvener

Antalya: İhsan Nergiz

Ardahan: Yüksel Avşar

Aydın: Mehmet Bayraktar

Balıkesir: Turan Cengiz

Batman: Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata

Bingöl: İdris Bağluken

Bitlis: Hüsamettin

Zenderlioğlu

Bursa: Mehmet Deniz Büyük

Denizli: Kemal Beler

Diyarbakır: Leyla Zana, Hatip Dicle, Nursel Aydoğan, Emine Ayna, Altan Tan, Şerafettin Elçi

Gaziantep: Akın Birdal

Elazığ: İsa Gürbüz

Erzurum: Sabahattin Yılmaz

Hakkâri: Adil Kurt, Esat Canan, Selahattin Demirtaş

Iğdır: Pervin Buldan

İçel: Ertuğrul Kürkçü

İstanbul: Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Mustafa Avcı

İzmir 1: Mehmet Tanhan

İzmir 2: Erdal Avcı

Kahramanmaraş: Mustafa Mamaklı

Kars: Mülkiye Birtane

Kırşehir: Faik Karadaş

Kocaeli: Emrullah Bingöl

Konya: Hacı Mehmet Bozdağ

Malatya: Gani Şavata

Manisa: Ayşegül Öztürk

Mardin: Ahmet Türk, Gülser Yıldırım, Erol Dora

Muğla: Şehbal Şenyurt

Muş: Sırrı Sakık,

Demir Çelik

Osmaniye: Kamuran Bablak

Siirt: Gültan Kışanak

Şanlıurfa: İbrahim Binici, İbrahim Ayhan

Şırnak: Hasip Kaplan, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız

Tunceli: Ferhat Tunç

Van: Kemal Aktaş, Özdal Üçer, Nazmi Gür, Aysel Tuğluk