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İşte Baykal'ın masasındaki anket!

CHP'de değerlendirilen ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30.2, CHP'ninki ise 26.8.

11 Şubat 2010 02:00

T24 - CHP'de değerlendirilen ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30.2, CHP'ninki ise 26.8. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Türkiye'de yaşanan gerilimi düşürmenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidar partisinin sorumluluğunda olduğu" görüşünü savundu. Baykal ayrıca elindeki anketi MYK üyeleriyle paylaştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda son günlerde yaşanan siyasi tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.


'Baykal'ın Cumhurbaşkanı'na teklifi' 

Toplantıda, AK Parti'nin "din ve türban üzerinden siyaset yaparak gerginliğe sebep olduğunu" öne süren Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "siyasi üsluba yönelik uyarıları ve siyasi parti liderleriyle ikili görüşmeler yapabileceğine" ilişkin sözlerini de değerlendirdi.

Baykal, "Cumhurbaşkanının öncelikle Sayın Başbakan'la görüşmesi lazım. Türkiye'de yaşanan bu gerilimi düşürmek Başbakanın ve iktidar partisinin sorumluluğundadır. Başbakan ve iktidar partisi toplumu böyle gerdiği sürece Türkiye'ye huzur gelmez. Biz isteriz ki kavga ortamı ortadan kalksın Türkiye'nin gerçek gündemi, işsizlik, yoksulluk konuşulsun. Biz gerilimden yana değiliz ama AKP gündemi değiştirmek için sürekli kavga ve gerginlik yaratıyor. Sayın Cumhurbaşkanı önce Başbakanla mutat görüşmeleri sırasında bu konuyu ayrıntılı konuşmalı ve telkinlerde bulunmalıdır" dedi.

Toplantıda bir araştırma merkezince yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları da değerlendirildi.

Baykal, MYK üyelerine "daha sıkı çalışmalıyız" dedi.

CHP'de değerlendirilen ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30.2, CHP'ninki ise 26.8.

CHP MYK üyeleri anketten yola çıktılar, süreçte koalisyon hükümeti formüllerinin gündeme geleceğini ileri sürdüler.

Baykal, Başbakan Erdoğan'ın "CHP'nin yoksulluk haritası ve yoksulluk yardımı" vaatlerine yönelik eleştirilerini de yanıt verdi.

Edinilen bilgilere göre CHP lideri, projelerin yeni olmadığını, 2007 seçim programında ve CHP'nin parti programında bulunduğunu söyledi.

CHP lideri ailelere yapılacak ödemenin kaynağının da olduğunu ileri sürdü. 

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