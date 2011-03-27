İşte basketbolun mucizesi

İspanya Basketbol Ligi ABC’de önceki gece inanılmaz bir maç oynandı.. Unicaja Malaga’nın evinde Real Madrid’i 69-68 yendiği karşılaşmanın son 37 saniyesi tarihe geçti.. İşte o son 37 saniyede olanlar; Geride olan Real, Arjantinli oyuncusu Prigioni ile neredeyse 8-9 metreden bir 3’lük buluyor ve rakibi karşısında öne geçiyor.. Ancak Malaga pes etmiyor.. Bir 3’lükte Garbajosa’dan.. Tekrar Malaga önde.. Ve top yine Real Madrid’li Prigioni’nin ellerinde. Arjantinli oyuncu bitime 4 saniye kala yine imkansızı başarıyor ve 3’lüğü sallıyor.. Real Madrid bu 3’lükle maçı kazandı diyenler yanılıyor.. Oyunu hemen pota dibinden başlatan U.Malaga’da orta sahayı geçen Mcİntry’e 2 kişinin kendisini sıkıştırmasına rağmen inanılmaz bir atış yapıyor ve 3’lüğü Real Madrid potasına gönderiyor.. Top havadayken biten maçın sonunda ise karşılaşmayı anlatan İspanyol spiker şaşkınlığı gizleyemiyor ve "Biri bana bunun rüya olmadığını söylesin."diyor. İşte o inanılmaz son