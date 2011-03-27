T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte basketbolun mucizesi

İspanya Basketbol Ligi ABC’de önceki gece inanılmaz bir maç oynandı.. Unicaja Malaga’nın evinde Real Madrid’i 69-68 yendiği karşılaşmanın son 37 saniyesi tarihe geçti.. 

27 Mart 2011 02:00

İspanya Basketbol Ligi ABC’de önceki gece inanılmaz bir maç oynandı.. Unicaja Malaga’nın evinde Real Madrid’i 69-68 yendiği karşılaşmanın son 37 saniyesi tarihe geçti.. İşte o son 37 saniyede olanlar; Geride olan Real, Arjantinli oyuncusu Prigioni ile neredeyse 8-9 metreden bir 3’lük buluyor ve rakibi karşısında öne geçiyor.. Ancak Malaga pes etmiyor.. Bir 3’lükte Garbajosa’dan.. Tekrar Malaga önde.. Ve top yine Real Madrid’li Prigioni’nin ellerinde. Arjantinli oyuncu bitime 4 saniye kala yine imkansızı başarıyor ve 3’lüğü sallıyor.. Real Madrid bu 3’lükle maçı kazandı diyenler yanılıyor.. Oyunu hemen pota dibinden başlatan U.Malaga’da orta sahayı geçen Mcİntry’e 2 kişinin kendisini sıkıştırmasına rağmen inanılmaz bir atış yapıyor ve 3’lüğü Real Madrid potasına gönderiyor.. Top havadayken biten maçın sonunda ise karşılaşmayı anlatan İspanyol spiker şaşkınlığı gizleyemiyor ve "Biri bana bunun rüya olmadığını söylesin."diyor. İşte o inanılmaz son

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24