İşte Bakan Bozdağ'ın İzmir'deki soruşturmaya müdahalesinin kayıtları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Müsteşar Kenan İpek, İzmir Valisi Mustafa Toprak ve İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Birkay’ın, eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş'ınasıl durdurmak istediği kayıtlarıyla ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı özel soruşturma bürosu tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında bağımsız yargıyı etkileme suçlamasıyla fezleke düzenlendi. 14 Ocak’ta Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekede, liman işletmesi soruşturmasında savcıya ve Emniyet’e müdahale edildiği, bunun bizzat müsteşar ve bakan tarafından yapıldığı, Bakan Bozdağ’ın “yargı görevini etkilemeye teşebbüs suçu”nu işlediği belirtiliyor.

Taraf gazetesinden Güler Yılmaz’ın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun evrakı olarak Bakanlık resmi kayıtlarına giren 14 sayfalık fezlekenin ekinde 32 klasör İzmir soruşturması evrakı bulunuyor.

T24'ün ulaştığı Adalet Bakanı Bozdağ hakkındaki fezlekenin tam metni için tıklayın

Fezlekede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bakanlık görevine geldiğinde ilk işinin İzmir soruşturması nedeniyle dönemin İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş’ı arayarak soruşturmaya müdahale ettiği, “soruşturmayı savcıdan al, sen takip et” dediği ve bu sebeple yargı görevini etkilemeye teşebbüs suçu sayılabilecek fiili işlediğine ilişkin görüşler yer alıyor. Klasörler içinde ses kayıtları da bulunuyor.

İktidar suçüstü yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, fezlekeyi göstererek içeriğine ilişkin bilgi verdi. Bülent Tezcan, fezlekede planlı bir şekilde Bakana kadar uzanan zincirleme bir müdahalenin söz konusu olduğunu, operasyon başlamadan müdahale edildiğini belirterek şöyle dedi: “Üç yıldan beri devam eden soruşturmaya müdahaleyi müsteşar Kenan İpek, İzmir valisi, İzmir Emniyet Müdürü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı ve Adalet Bakanı yapıyor. Hükümet kanadının ciddi bir telaş içinde olduğunu görüyoruz. Telaşın sebebi TBMM’deki gerginliğin de sebebidir. Bunun sebebi HSYK’nın da arkasındaki sebeptir. İktidar açıkça suç işlemiştir. İktidar suçüstü yakalanmıştır. Bu açıkça suçtur. Adalet Bakanına sesleniyorum 4 bakanın fezlekesiyle birlikte kendi fezlekesini de bir an önce TBMM’ye göndersin. Bu olay bile Adalet Bakanı’nın bu göreve getirilmesinin göstergesidir.”

Yargıya baskının kayıtları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İzmir’deki yolsuzluk soruşturmasında Adalet Bakanlığı müsteşarının, dosyayı kapatması için savcıyı araması ve ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın devreye girmesi sırasında yaşanan konuşmaların kayıt altına alındığını belirtti. 31 Ocak 2011’de İzmir’de yolsuzluk soruşturması başladığını ve başlamadan operasyona müdahale edildiğini belirten Tezcan, şöyle devam etti: “O gece baskılar başlıyor. Müsteşar Kenan İpek, İzmir Valisi, İzmir İl Emniyet Müdürü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ müdahale ediyor. Konuşmaların bir kısmı kayda alınmış.”

‘Sonu kötü olur’

Tezcan’ın basın toplantısında okuduğu, fezlekeye giren ses kayıtları şöyle:

Müsteşar Kenan İpek: (Başsacı Hüseyin Baş’ı arıyor) Savcıları değiştirmezsen sonu kötü olur.

İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Birkay: (Mâli Şube Müdürü Bora Köprülü’ye telefon ediyor. Köprülü konuşmayı cep telefonuyla kaydediyor.) O konuyla ilgili bir şey sorarsa savcı, çalışıyoruz diyeceksiniz. Ama herhangi bir operasyon yapmıyorsunuz.

Mâli Şube Müdürü Bora Köprülü: Efendim, savcı bu işi takip ediyor bu iş adli bir iştir.

Ali Birkay: Tamam çalışıyoruz, gereğini yapmıyoruz tamam mı. Çalışıyoruz ama operasyona adam çıkartmıyoruz . Adam göndermiyoruz tamam mı.

İzmir Valisi Mustafa Toprak: (Sesi arkadan geliyor) Kesinlikle.

Ali Birkay: Vali beyin talimatı kesinlikle diyoruz. Bir dakika.

Mustafa Toprak: Şimdi şöyle bu iş artık ülke meselesi haline geldi. İstanbul’da da aynı şeyler oldu. Diyeceksiniz ki efendim talimatınız ulaştı, üzerinde çalışıyoruz diyeceksiniz savcıya.

‘Mahkeme talimatı var’

Bora Köprülü: Mahkemenin vermiş olduğu talimatlar var. Savcı şimdi bizzat kendisi konuyu takip edecek. Bir idari konu var bir adli konu var.

Mustafa Toprak: Nasıl... Nasıl... Nasıl gelecek anlamadım ben. Savcı, kendisi takip yaparsa yapsın, kapımız açık gelir çayını içer ve gider kardeşim. Talimatı vereceksin tüm personeline ‘talimat ulaştı, üzerinde çalışıyoruz’ diyecek. Tüm iller var, savcı kalkıp tüm illere mi gidecek? Ankara’nın çok net tavrı bu anlatabildim mi? Ya şimdi kardeşim Ankara Ankara hee. Bu ifade ettiğim gibi söylüyorlar, anlatabildim mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: (İzmir Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Baş’ı arıyor) Soruşturmayı ilgili başsavcıdan al, soruşturmayı sen yürüt.

Taraf’ta yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın