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Spor

İşte Aziz Yıldırım'ın gözaltındaki fotoğrafı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın emniyette üç farklı profilden çekilmiş fotoğrafı yayımlandı.

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın emniyette üç farklı profilden çekilmiş fotoğrafı yayımlandı.




Şike soruşturması kapsamında Pazar günü gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.


İstanbul Üniversitesi’nde anjiyo olan Aziz Yıldırım’ın tedavisi burada devam ediyor.


Yıldırım’ın tedavisi nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Yıldırım, hastaneden çıktıktan sonra sorgulanacak.


Bu arada Habertürk gazetesi, Aziz Yıldırım’ın Emniyet’te gözaltında bulunduğu sırada çekilmiş fotoğrafını yayımladı.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım’ın sağ ve sol profilleri ile ön cepheden 3 ayrı vesikalığı çekilerek albüme konuldu.


Fotoğrafın altına ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazısı düşüldü.



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